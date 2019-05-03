Халатность водителя грузовика превратила припарковавшийся на обочине Saab в груду металла

Владелец Saab Йоозеп Сооп сказал, что в понедельник вечером участвовал в Тарту в соревнованиях по автоориентированию. «Мы остановились на обочине на улице Равила, чтобы посмотреть карту, и тогда раздался грохот», - вспоминает он. Помимо него, в машине было четыре человека, но, к счастью, никто не пострадал.

Видеорегистратор Saab заснят столкновение. Владлец Saab уточнил, что хоть часы на видеорегистраторе показывают 8:20, на самом деле этот инцидент имел место в 21:30.

После столкновения водитель грузовика остановился, а водитель Saab вызвал полицию, которая зафиксировала происшествие и взяла у сторон показания. «Водитель грузовика признал свою вину, но мы вызвали полицию, поскольку он говорил по-русски, а я не знаю этот язык в должной мере», - добавил Сооп.

В то же время из объяснений водителя грузовика Сооп понял, что тот специально не закрыл задний откидной борт, так как расстояние между местами погрузки было небольшим и ему не хотелось возиться с этим и терять время.