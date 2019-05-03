Попытка установить мировой рекорд привела к травмам и переломам

Спортсмен попытался побить рекорд в дисциплине квотер-пайп 30 апреля. В результате падения он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Роллан находится в стабильном тяжелом состоянии. У 29-летнего спортсмена несколько переломов. В том числе и перелом костей таза.