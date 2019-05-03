Пт, 3.05.2019
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Попытка установить мировой рекорд привела к травмам и переломам

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Kevin Rolland.

ФОТО: TOM PENNINGTON / AFP

Французский лыжник-фристайлер Кевин Роллан был госпитализирован после попытки установить мировой рекорд, сообщает Lenta.ru.

Спортсмен попытался побить рекорд в дисциплине квотер-пайп 30 апреля. В результате падения он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Роллан находится в стабильном тяжелом состоянии. У 29-летнего спортсмена несколько переломов. В том числе и перелом костей таза.

Роллан неоднократно становился призером чемпионатов мира. В его активе одна золотая, одна бронзовая и две серебряных медали. На Олимпиаде 2014 в Сочи француз завоевал бронзу в дисциплине хаф-пайп.

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