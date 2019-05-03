Фото: в продаже появилась удивительная ностальгическая баня

Дело в том, что баня находится внутри советского автомобиля ЗИЛ 131. По словам продавца, машина в полном порядке, так что наслаждаться паром можно и на ходу, передвигаясь по Эстонии, а может, и выезжая в другие страны.

ФОТО: osta.ee

В предбаннике передвижного банного комплекса установлены диваны для отдыха, на стене висит телевизор.Парная находится в образцовом состоянии. Есть душ, а бак для воды вмещает 150 литров, причем душ установлен снаружи, что не мешает с удовольствием пользоваться им после парилки даже в 20-градусный мороз.

ФОТО: osta.ee