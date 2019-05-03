Марти Куузик пригрозил своим обвинителям взысканием ущерба и судом за клевету

Просьбу присылать ему скриншоты порочащих его публикаций Куузик опубликовал на своей странице в Facebook, пишет rus.err.ee со ссылкой на новостной портал ERR.

"Если в комментариях в СМИ или где-то еще вы увидите заявления, которые содержат особенно оскорбительные для меня или членов моей семьи утверждения, наносят ущерб репутации или просто очевидно не верны, то прошу отправлять мне соответствующие материалы в виде скриншота", - написал Куузик, пробывший на посту министра немногим более суток.

Он также подтвердил ERR намерение предъявлять требования о взыскании ущерба: "Мы живем в правовом государстве. Люди должны понимать, что интернет - тоже публичное пространство, и никого нельзя оскорблять, издеваться. Ни его самого, ни членов его семьи. Люди должны нести ответственность за заявления, сделанные в публичном пространстве".