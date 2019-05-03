Сдавшие нервы руководителей СМИ и точечная победа политиков

Таммерк в бешенстве. Лобьякас в той же передаче просит прощения, но на будущей неделе ему придется это повторить.

После недельной тишины напряжение вырывается наружу. «Ко мне пришли, чтобы сказать, что в такой ситуации самым лучшим было бы, если бы я взял отпуск на два летних месяца, временно ушел из передачи», - вспоминает Лобьякас разговор с главным редактором Raadio 2 Кристо Раясааре.

Ахто Лобьякас. ФОТО: Madis Sinivee

Лобьякасу показалось, что всегда поддерживавший ведущих передачи Раясааре высказывает не собственные мысли, а передает сигнал, появившийся в ходе разговора в советником по этике и членом правления Рыымус.

«Был разговор, что мне нужен отпуск, и это из-за меня же. На что я сказал – хватит играть, я уйду сам. Всем понятный подтекст заключался в том, что до сих пор происходившее в передаче «О ситуации в стране» должно прекратиться», - говорит Лобьякас.

Советник по этике ERR Тарму Таммерк утверждает, что Лобьякаса не заставляли увольняться. Точно так же, как Пеэтер Хельме Вилье Кийслер, Таммерк сказал Лобьякасу, что тот использует недопустимые слова, а медиаканал не должен опускаться до уровня некоторых политиков. В противном случае есть опасность потерять слушателей или нарушить закон об общественном телерадиовещании.

«Поскольку у Лобьякаса очень сочные высказывания и предубеждения, то у него и определенный круг слушателей, которые слушают и ругают эту передачу, - привел пример Таммерк. – Нужно учитывать, что ERR финансируется из общественного бюджета, и поэтому он должен больше стараться, чтобы представить разные мнения на ситуацию».

Обратная связь росла, как на дрожжах

Таммерк не отрицает, что количество отзывов слушателей после выборов резко выросло. В воскресенье их оставляют на автоответчике, а еще звонят и пишут. Тенденция последнего времени такова, что содержание писем может не совпадать, но мотивы повторяются – словно их кто-то где-то продумал. Спрашивают, исполняет ли ERR закон и почему налогоплательщик должен за свои деньги слушать мнение Лобьякаса?

Наличие армии троллей Таммерк не подтверждает: «Кажется, что просто пытаются завалить почтовый ящик. То, что мы прилипли к троллям EKRE, абсолютно исключено. Мы слишком давно занимаемся этой тематикой, чтобы предвидеть такие вещи».

Главный редактор Raadio 2 Кристо Раясааре признает, что получал отзывы на передачу как от советника по этике, так и от Рийны Рыымус, но приказа уволить Лобьякаса ему не давали: «Я предложил Ахто взять перерыв на лето. Он делал эту передачу больше четырех лет и говорил, что устал».

На вопрос, почему в таком случае от Лобьякаса не требовали, чтобы он отказался от ежедневной передачи ««Achtung! Lobjakas» и мог ли он продолжить вести передачу «О ситуации в стране», не меняя лексикона, Раясааре не ответил.