Пт, 3.05.2019
"Мы привыкли, что нам нужны патроны, чтобы отстреливаться. Теперь же нам нужно думать о том, чтобы, может быть, копить патроны для управления страной" Март Хельме

Фото: смотрите, какой необычный дом продается на Хийумаа

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ФОТО: KV.EE

Стоящий на самом берегу моря, среди сосен, этот дом с круглыми окнами должен понравиться любителям уединения, дикой природы и необычной архитектуры, считает портал Kodustiil

Двухэтажный дом общей площадью 50 квадратных метров готов принять под свою крышу новых хозяев, которые хотят хотя бы на лето удалиться от городского шума и рутинных забот. Недвижимость находится всего в 30 метрах от моря. Представляете, какие виды открываются из больших круглых окон-иллюминаторов и какой целебный сосновый аромат можно вдыхать уставшими от выхлопных газов легкими?  

ФОТО: KV.EE

Зимой снега вокруг дома очень мало, так как благодаря близости моря он быстро тает. Мох, растущий рядом с домом, не требует технического обслуживания, и нет никаких обязательств по стрижке газонов.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2014 году по проекту архитектора Ханнеса Нийневяли. Конструктором и вторым архитектором выступил Лехо Вилу. Уникальный дом хорошо держит тепло, он ветроустойчив. Ближайшие дома и дачи находятся на расстоянии двух километров: место абсолютно уединенное! 

ФОТО: KV.EE

Подробности об этом удивительном летнем доме находятся на портале недвижимости  KV.EE 

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