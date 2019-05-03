Фото: смотрите, какой необычный дом продается на Хийумаа

Двухэтажный дом общей площадью 50 квадратных метров готов принять под свою крышу новых хозяев, которые хотят хотя бы на лето удалиться от городского шума и рутинных забот. Недвижимость находится всего в 30 метрах от моря. Представляете, какие виды открываются из больших круглых окон-иллюминаторов и какой целебный сосновый аромат можно вдыхать уставшими от выхлопных газов легкими?

ФОТО: KV.EE

Зимой снега вокруг дома очень мало, так как благодаря близости моря он быстро тает. Мох, растущий рядом с домом, не требует технического обслуживания, и нет никаких обязательств по стрижке газонов.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2014 году по проекту архитектора Ханнеса Нийневяли. Конструктором и вторым архитектором выступил Лехо Вилу. Уникальный дом хорошо держит тепло, он ветроустойчив. Ближайшие дома и дачи находятся на расстоянии двух километров: место абсолютно уединенное!

ФОТО: KV.EE