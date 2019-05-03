Абрамович не намерен продавать «Челси»

Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.

Pанее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно стало известно, что владелец лондонцев впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона. В связи с отсутствием Абрамовича делами клуба занимается директор Марина Грановская.