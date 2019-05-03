Иностранные СМИ обсуждают сексистское замечание Хельме в адрес президента

Внимание прессы привлекло высказывание Хельме о том, что Керсти Кальюлайд повела себя как эмоционально разгоряченная женщина. Новость об этом опубликовало международное агентство Associated Press (AP), после чего она попала в СМИ по всему миру.

«Новый глава МВД Эстонии назвал первую женщину президента страны Керсти Кальюлайд эмоционально разгоряченной женщиной, когда она вышла из помещения во время назначения на должность министра, которого подозревают в применении домашнего насилия», - пишет издания. Пресса также цитирует слова Хельме о том, что Керсти Кальюлайд - не просто женщина, но президент, и она не может позволить себе эмоционально окрашенного поведения.

Отмечается, что свое сексистское замечание (sexist remark) Март Хельме сделал на той же пресс-конференции, на которой обвинил местные СМИ в двойных стандартах за то, что они опубликовали подозрения в адрес уже бывшего министра.