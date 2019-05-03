В Эстонии выступит Елена Фролова

Певица, поэт, музыкант, автор и исполнитель песен, она в своем творчестве охватывает самые разные жанры и направления песенной культуры. В репертуар Елены Фроловой входят песни на ее собственные стихи, на стихи русских поэтов Серебряного и всего ХХ века, где особенное место занимают композиции, основанные на творчестве Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Софьи Парнок, Пастернака, Тарковского, Бродского, Леонида Губанова и других.

Родилась и выросла она в Риге, с 1989 года является артисткой Московского Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой.

За более 25 лет музыкальной деятельности в творческом багаже Елены Фроловой накопилось около полутора тысяч песен. Одним из главных источников для своего вдохновения Елена считает этнику и фольклор. Кроме гитары, она также исполняет музыку на гуслях.

Ее голосу подвластно все: от русского духовного стиха до португальского фадо и греческого зимбекико. Будучи большим меломаном, она внимательно прислушивается к музыке, звучащей в разных уголках планеты, непременно отыскивая созвучное своей душе. С 2002 года Елена участвует в фестивалях Мировой музыки во Франции и Бельгии. В декабре 2003 года в молодёжном культурном центре Берна и в Центре культуры народов мира (Maison des Cultures du Monde) в Париже прошли презентации сольного альбома Елены Фроловой «Zerkalo», записанного французской студией «L’empreinte digitale» (Марсель). В марте 2004 года она представляла Россию на Первом международном фестивале «Дивы Евразии» в Москве с программой русских народных песен и русского духовного стиха.

В декабре 2013 года на Российском фестивале авторского документального кино «АРТДОКФЕСТ-2013» в программе СРЕДА в Москве состоялась премьера фильма Ирины Рёриг и Акселя Брандта (Германия) «Три героини в поисках Родины», посвященного творчеству Елены Фроловой.

С 2014 года Елена Фролова - организатор и вдохновитель музыкального фестиваля "Гусли мира", проводимого в Суздале.

В Эстонии Елена будет выступать вместе с поэтом Марией Тепляковой из Суздаля. Елена написала много песен на стихи Марии, недавно они выпустили совместный диск.