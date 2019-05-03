«Трамвай "Желание"» прибудет в Йыхви

«Трамвай "Желание"» – особенная постановка, которая родилась из международного сотрудничества английского театрального режиссера Нэнси Меклер и известного хореографа Аннабель Лопес Очоа. Над созданием спектакля работали вместе хореограф и постановщик драматических произведений. В основу балета легла не сказка, а одна из наиболее выдающихся пьес 20-го века – «Трамвай "Желание"» Теннесси Уильямса, за которую писатель в свое время был удостоен Пулитцеровской премии.

Нэнси и Аннабель писали сценарий специально для эстонских танцоров, которым предстоит передать необычные переплетения драмы и танца. В роли солистки на сцену выйдет блистательная балерина Алена Шкатула. В постановке также занят известный танцовщик Евгений Гриб, удостоенный за этот спектакль балетной премии 2017 года.

Мировая премьера балета состоялась в 2012 году в Шотландии. Постановка сразу же превратилась в одну из жемчужин балетного искусства. Эстонская премьера состоялась в ноябре 2018 года в национальной опере.