Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и Южной Осетии

"Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии, и это нужно уважать. Эстония никогда не признает оккупацию этих территорий", - сказал Рейнсалу в телефонной беседе с Залкалиани, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности Грузии является внешнеполитическим приоритетом для Эстонии.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в первой половине 1990-х: после вооруженного конфликта между Москвой и Тбилиси в 2008 году Россия признала независимость обеих непризнанных республик и установила с ними дипотношения. Ее примеру последовали лишь несколько стран, а подавляющее большинство государств мира Абхазию и Южную Осетию не признают.