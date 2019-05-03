Пт, 3.05.2019
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Рейнсалу: Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и Южной Осетии

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Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Tairo Lutter

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заверил своего грузинского коллегу Давида Залкалиани, что Эстония никогда не признает оккупацию Абхазии и Южной Осетии со стороны России.

"Абхазия и Южная Осетия - неотъемлемые части Грузии, и это нужно уважать. Эстония никогда не признает оккупацию этих территорий", - сказал Рейнсалу в телефонной беседе с Залкалиани, подчеркнув, что восстановление территориальной целостности Грузии является внешнеполитическим приоритетом для Эстонии.

Министры также подтвердили хорошие двусторонние отношения и крепкую дружбу Эстонии и Грузии.

Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость от Грузии в первой половине 1990-х: после вооруженного конфликта между Москвой и Тбилиси в 2008 году Россия признала независимость обеих непризнанных республик и установила с ними дипотношения. Ее примеру последовали лишь несколько стран, а подавляющее большинство государств мира Абхазию и Южную Осетию не признают.

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