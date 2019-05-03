Россия лидирует в мире по закупкам золота

"Мы по-прежнему наблюдаем высокий спрос со стороны центробанков", - отметил Алистер Хьюитт, глава отдела по анализу рынка в WGC.

Как ранее уведомил Банк России, на 1 апреля объем золотовалютных ресурсов РФ составлял около 487,8 млрд долларов (436,4 млрд евро). Это наивысший показатель с 2014 года, пишет DW.com.

Москва избавляется от гособлигаций США

РФ остается крупнейшим покупателем драгметалла, поскольку Москва сокращает свои вложения в казначейские обязательства Минфина США в рамках процесса дедолларизации, уточняет Bloomberg.

Регулярными покупателями золота также остаются Казахстан и Турция. Кроме того, впервые с 2014 года к ним присоединился Эквадор. Свою активность на рынке продемонстрировали также Катар и Колумбия.