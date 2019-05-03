УЕФА не станет наказывать Украину

Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций завёл дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивали на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.