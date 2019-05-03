IKEA опубликовала первый э-каталог на эстонском языке

Первый э-каталог опубликован в восьми странах – Швеции, Сингапуре, Германии, России, Японии и странах Балтии. По словам директора по маркетингу IKEA стран Балтии Кристины Мажейките, цель электронного каталога - сделать издание более доступным для всех и, таким образом, вдохновить клиентов независимо от времени и места.

«Так как Эстония - первая страна в истории IKEA, куда сначала приходим дигитально, открывая здесь пункт выдачи товара вместе с выставочным залом, то, по нашему мнению, Эстония как э-государство больше всего подходит для пилотного проекта э-каталога. Наша цель найти новые способы вдохновления своих клиентов и общения с ними», - объяснила Мажейките. Она добавила, что э-каталог - это дополнение к традиционному бумажному каталогу, который выйдет в конце лета.

Директор по маркетингу IKEA в Балтии отметила, что содержание каждого каталога основательно продуманно. «При создании каждого каталога мы учитываем различные потребности, интересы, мечты и проблемы наших клиентов при обустройстве или ремонте дома, предлагая вдохновляющие решения по доступной цене», – рассказала Мажейките.

Новый весенний каталог сосредоточен на дизайне спален и ванных комнат. «Мы начинаем и заканчиваем свой день в спальне. Хотя зачастую спальню и ванную комнаты не считают самыми важными в доме, мы хотим обратить внимание именно на них, потому что от этих комнат зависит, насколько отдохнувшими мы проснемся утром и как начнем свой день», - рассказала директор по маркетингу IKEA в Балтии.

В э-каталоге представлены также названия и цены всех мебельных изделий, а также предметов декора, что упрощает поиск изделий в магазине или в э-магазине. До открытия э-магазина в Эстонии, жители могут посетить ближайший магазин IKEA в Риге.