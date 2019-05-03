Психиатр о насилии в семье: самой младшей пациенткой с мыслями о суициде была трехлетняя девочка, пытавшаяся избавиться от сексуальных домогательств

Самым младшим пациентом с суицидальными мыслями у детского психиатра была трехлетняя девочка, которая пыталась избавиться от сексуальных домогательств отца – она планировала спрыгнуть с самой высокой ступеньки лестницы.

Как помочь ребенку, который, вернувшись домой из школы, находит лежащую на полу мать, которую отец, держа за волосы, бьет головой об пол? Это, к сожалению, не фантазия, это – история из повседневной практики Анне Даниэль-Карлсен.

«Эти дети – забытые жертвы – страдают не только от прямого злоупотребления, но и от того, что, живя в определенной среде, являются невольными свидетелями того, как издеваются над их матерями», - говорит врач.

По словам специалистов, в ожидании постоянного стресса в детях развивается особое умение выживать – каждую секунду знать, что среди близких тебе людей происходит насилие и в каком эмоциональном состоянии находится твоя мать. На это у ребенка уходят все силы, которые в первую очередь нужны для его взросления. Ребенок теряет самое главное – веру в своих близких. Теряет чувство безопасности и доверие к миру. Однако не является домыслом и то, что насилие порождает насилие.

Исследование чувства безопасности показало, что 40 процентов несовершеннолетних детей были свидетелями случаев насилия между родителями. Полицейская статистика утверждает, что почти половина детей, воспитывавшихся в семьях, в которых применялось насилие, видели, как один родитель причиняет телесные повреждения другому. И все это лишь видимая часть.

Эти крайне жестокие и грустные цифры доказывают серьезность проблемы, однако, в Эстонии нет системы помощи и раннего выявления детей-жертв насилия в близких отношениях. «Эстония приняла на себя международные обязательства по противостоянию насилию против женщин и помощи жертвам семейного насилия, но крайне грустно признавать, что государство не может их выполнять. Поэтому Детский фонд при поддержке благотворителей с 2014 года поддерживает психологическое консультирование детей-жертв насилия в близких отношениях, а государственная система из-за своих недочетов до сих пор оставляет нуждающихся в помощи без необходимой помощи. Ставшим свидетелями насилия детям помощь нужна сразу», - сказала исполнительный директор Детского фонда Кадри Орг.

Она добавила: «Проблема в Эстонии настолько серьезная, что необходимо ее быстрое решение на государственном уровне, и не только в плане финансирования. Нам критически не хватает и соответствующих специалистов, детских психиатров и психологов».

Начиная с 2017 года, финансирование опорных центров происходит через госзаказы, компенсируется главным образом консультирование женщин. Дети получают в опорных центрах компенсированное государством консультирование лишь в тех случаях, когда возбуждено уголовное дело и их направляет «Помощь жертвам». Но до уголовных дел из всех случаев насилия в близких отношениях доходит лишь верхушка айсберга. В прошлом году о семейном насилии в полицию сообщили 15 000 раз, а уголовные дела были возбуждены лишь в 4000 случаях.

Детский фонд Клиники Тартуского университета при помощи жертвователей помогает как ставшим жертвами семейного насилия детям, так и свидетелям насилия консультациями психологов в Тартуском Тяхтвереском открытом женском центре, а также в Тартуском приюте для женщины (Женский опорный и информационный центр). В год выделяется более 48 000 евро.

Помочь детям, пострадавшим от насилия в близких отношениях, можно, сделав разовое или постоянное пожертвование на счет Детского фонда Клиники ТУ (SA Tartu Üikooli Kliinikumi Lastefond), отметив в графе целевого назначения «perevägivalla ohvrid»:

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813

Coop IBAN EE824204278603586607

Детский фонд Клиники ТУ – одна из старейших и крупнейших республиканских, действующих при детской больнице, благотворительных организаций, которая с 2000 года при помощи благотворителей помогала в покупке разных приспособлений для больницы, а также детям, нуждающимся в специальном лечении и уходе, а также их семьям, на общую сумму в более четырех с половиной миллионов евро. При помощи Детского фонда можно помочь больным детям, став постоянным жертвователем. Подробности здесь. Для тех, кто сам нуждается в помощи, есть адрес электронной почты, на который можно написать и рассказать о своей проблеме - info@lastefond.ee.