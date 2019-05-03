Huawei Mate 30 Pro получит огромный экран, модем 5G, камеру с четырьмя датчиками и поддержку сверхскоростной зарядки

Первое – и самое очевидное – Mate 30 Pro будет построен на 7-нанометровой платформе Kirin 985 и получит модем 5G (Balong 5000), пишет ixbt.com. Впрочем, будут версии и без поддержки 5G. Экран станет больше, чем у предшественника: если Mate 20 Pro наделен дисплеем OLED диагональю 6,39 дюйма, то в составе Mate 30 Pro будет экран OLED диагональю 6,71 дюйма производства BOE. Ожидается, что дисплей будет заходить на боковины со всех четырех сторон. А вот о том, как будет реализована фронтальная камера, ничего не говорится. Но раз уж экран будет заходить на верхнюю грань, то, вполне вероятно, выдвижной камеры не будет – скорее всего ее врежут в экран. Сканер отпечатков пальцев тоже будет интегрирован в дисплей.