Huawei Mate 30 Pro получит огромный экран, модем 5G, камеру с четырьмя датчиками и поддержку сверхскоростной зарядки

Выпуск флагманских смартфонов Huawei линейки Mate 30 ожидается только осенью, но в китайских источниках уже начинают появляться первые подробности о нем. Так, новая утечка приписывает модели очень заманчивые параметры.
Первое – и самое очевидное – Mate 30 Pro будет построен на 7-нанометровой платформе Kirin 985 и получит модем 5G (Balong 5000), пишет ixbt.com. Впрочем, будут версии и без поддержки 5G. Экран станет больше, чем у предшественника: если Mate 20 Pro наделен дисплеем OLED диагональю 6,39 дюйма, то в составе Mate 30 Pro будет экран OLED диагональю 6,71 дюйма производства BOE. Ожидается, что дисплей будет заходить на боковины со всех четырех сторон. А вот о том, как будет реализована фронтальная камера, ничего не говорится. Но раз уж экран будет заходить на верхнюю грань, то, вполне вероятно, выдвижной камеры не будет – скорее всего ее врежут в экран. Сканер отпечатков пальцев тоже будет интегрирован в дисплей.
Основная камера Mate 30 Pro будет представлена четырьмя датчиками, размещенными в форме квадрата. Между ними производитель разместит вспышку. О наборе датчиков ничего не сообщается, но точно известно о наличии времяпролетной камеры ToF.
Mate 30 Pro приписывают аккумулятор емкостью 4200 мА·ч. Для столь крупной модели, да к тому же поддерживающей 5G, хотелось бы аккумулятора большей емкости, хотя бы 4500 мАч, однако относительно невысокая емкость будет в какой-то степени компенсирована поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт. Беспроводная зарядка тоже обещана.