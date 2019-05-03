В Эстонии хотят построить метаноловый завод стоимостью в миллиард

Промышленный концерн швейцарского происхождения хочет построить в Палдиски крупнейший в Европе завод по производству метанола, стоимость которого достигает миллиарда евро, пишет Postimees. Проект продвигает в Эстонии бывший министр, а ныне музыкант и предприниматель Тойво Асмер.
В качестве иностранного инвестора выступает глобальная компания Larkwater Group, штаб-квартира которой находится в Женеве. Хотя об их деятельности известно немногое, по данным сайта, группа занимается производством и продажей промышленных химикатов, а также перепродажей металла и нефти. По всему миру у фирмы насчитывается восемь контор, годовой оборот группы достигает 10 миллиардов евро.
Я встретился с председателем правления Larkwater, финном Юхой Микконеном в Таллинне. С ним был Тойво Асмер, который в течение года готовил почву для гигантской инвестиции: изучал, хотят ли местное самоуправление и государство этот завод и какие разрешения и согласования необходимы. Кроме того, он прочесал всю страну, чтобы найти лучшее месторасположение для завода.
«Должен признать, что, когда Юха, которого я давно знаю, ко мне обратился, вся эта затея показалась утопической, - сказал Асмер. – Но когда я в это углубился, увидел бизнес-план и чертежи, я понял, что это мощное и большое, очень большое дело. И если все пойдет хорошо, это возможно осуществить».
Плохая память о миллиардном заводе
При словах «миллиардный завод» у всех в памяти встает проект целлюлозного завода, который в прошлом году рассосался у всех на виду из-за противостояния тартусцев.
Асмер надеется, что на этот раз выйдет по-другому. Он рассказал, как первым делом пошел убеждать именно местное самоуправление, Ляэне-Харьюскую волость, и лишь затем двинулся дальше: пообщался с руководством Таллиннского порта и Эстонской железной дороги, вплоть до министров. «Должен похвалить, до сих пор общение было позитивным и благоприятным».
Что Larkwater хочет здесь сделать?
«Мы хотим построить здесь крупнейший в Европе завод по производству метанола. Ни больше ни меньше», - амбициозно заявил Юха Микконен. Вероятно, речь шла бы о крупнейшей за всю историю Эстонии промышленной инвестиции.
Larkwater искал подходящее место для своего проивзодства последние три-четыре года. Рассматривались Латвия, Литва и Польша. Но пока в итоге палец направлен на Палдиски, у которого, по словам Микконена, есть ряд преимуществ.
Во-первых, в регионе планируется строительство терминала сжиженного природного газа, также сюда протянется газопровод Balticconnector, что обеспечит доступ к природному газу, который является сырье для производства метанола.
В качестве других преимуществ глава Larkwater перечислил близость глубоководного порта, а также наличие железной дороги и шоссе. Кроме того, Микконен похвалил нашу простую налоговую систему, прежде всего, то, что прибыль предприятий не облагается подоходным налогом. «Для нас это очень большой аргумент», - заметил он.
Ни вони, ни шума
По словам Микконен, в мире постоянно не хватает метанола, который является важным сырьем во многих отраслях промышленности и необходим при производстве жидкости для омывания стекол и бытовой электроники.
«Я думаю, что мы могли бы сами производить важное для Европы сырье, а не ввозить его из Азии и США», - сказал глава Larkwater, которой принадлежат в мире и другие метаноловые заводы, благодаря чему у них есть соответствующие знания и опыт.
По его словам, планируемый в Эстонии завод стал бы крупнейшим в Европе и производил бы в течение дня 5000 тонн чистого метанола. Годовой оборот фирмы планируется на уровне 800 миллионов евро.
Процесс производства метанола упрощенно выглядит следующим образом: с одного конца завода через Balticconnector поступает импортированный природный газ, с другого выходит чистый метанол. «Между ними, конечно, большая и сложная машина», - рассказал Микконен.
Глава Larkwater подчеркнул, что производство было бы очень экологичным – ни вони, ни шума, не были бы задействованы и местные природные ископаемые. «Когда завод будет построен, никто даже не поймет, что идет какое-то производство», - утверждает он.
Метаноловый завод регулярно давал бы работу примерно 200 работникам. Если посчитать также рабочие места на строительстве, в логистической цепочке и транспорте, по словам Микконена, в Эстонии прибавилось бы до 600 рабочих мест. Им понадобятся люди разного типа – от экспертов в своей области и инженеров до простых рабочих. «Руководство завода, очевидно, приехало бы из-за границы, но мы заинтересованы в том, чтобы нанять большую часть работников здесь, - сказал Микконен, который неоднократно подчеркивал, что они хотят внести свой вклад в развитие региона. – Мы хотим поддержать школы, детсады, стадионы – создание целой инфраструктуры».
За деньгами не постоят
Самой большой проблемой Микконен называет поиск работников. Он знает, что их в Эстонии днем с огнем не сыщешь. Вторая проблема может возникнуть при получении экологических разрешений и прочих согласований. Larkwater подсчитал, что на это у них уйдет минимум два года. В отличие от компании, стоявшей за заводами по очистке и провалившейся из-за государственной спецпланировки, чтобы построить метаноловый завод, будет выбрана спецпланировка от местного самоуправления.
Реформист Сийм Каллас заявлял, что одна из важнейших вещей при привлечении инвесторов – чтобы у инвестора возникло ощущение, что его здесь ждут. Микконен, уже встречавшийся с причастными министрами, замечает, что до сих пор их принимали хорошо. «Мы чувствуем, что нам здесь рады», - говорит он, добавляя в то же время, что дело пока находится в начальной фазе и самые сложные этапы еще предстоят.
Как уже было сказано, по самому оптимистическому прогнозу, на оценку влияния на окружающую среду и прочие бюрократические процессы уйдет два года. Строительство заняло бы еще около трех лет. Это означает, что, если все пойдет по плану, завод начнет работу в 2025 году. По словам Микконена, хотя пока они нацелены на Палдиски, они смотрят и в другую сторону – прежде все, на Литву и Польшу.
Он пообещал, что за Larkwater дело не станет. Их спонсоры – международные банки и фонды. Ни одного имени финн при этом не назвал, но пообещал это сделать, если проект все же будет осуществлен, ограничившись пока заявлением: «Деньги у нас в любом случае есть!»
Larkwater также учредила в Эстонии предприятие, в течение года они откроют в Таллинне контору, где будут торговать сырьем и заниматься развитием продукции.
Завод должен оживить экономику и быть экологичным
Канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт, контактировавший с инициаторами метанолового завода, заявил, что в Эстонии рады всем важным инвестициям, которые оживляют нашу экономику и учитывают экологические цели.
Будет ли и когда реализован проект, по словам Мюнта, говорить пока рано. До этого необходимо тщательно изучить данные о Larkwater Group. До проверки этой информации не будет заключено ни одного договора, в том числе об отчуждении земли, подчеркнул представитель министерства.
Мюнт посчитал очень важным, чтобы проект был поддержан местным самоуправлением, т.е. Ляэне-Харьюской волостью.
По словам волостного старейшины Ляэне-Харью Яануса Саата, им приятно, что Larkwater выбрал именно Палдиски. Саат порадовался, в первую очередь, тому, что завод дал бы работу местным жителям, кроме того, инвестор обещал инвестировать в развитие местной жизни – поддержать школы, детсады и организовать прочие вспомогательные услуги.
По словам Саата, в их волости сейчас насчитывается около 300 безработных, которые могли бы найти себе применение как минимум на стадии строительства завода. «Кроме того, мы так поняли, что завод был бы абсолютно безопасен для окружающей среды, поэтому мы его поддерживаем», - сказал он.