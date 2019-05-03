В Эстонии хотят построить метаноловый завод стоимостью в миллиард

По его словам, планируемый в Эстонии завод стал бы крупнейшим в Европе и производил бы в течение дня 5000 тонн чистого метанола. Годовой оборот фирмы планируется на уровне 800 миллионов евро.

Процесс производства метанола упрощенно выглядит следующим образом: с одного конца завода через Balticconnector поступает импортированный природный газ, с другого выходит чистый метанол. «Между ними, конечно, большая и сложная машина», - рассказал Микконен.

Глава Larkwater подчеркнул, что производство было бы очень экологичным – ни вони, ни шума, не были бы задействованы и местные природные ископаемые. «Когда завод будет построен, никто даже не поймет, что идет какое-то производство», - утверждает он.

Метаноловый завод регулярно давал бы работу примерно 200 работникам. Если посчитать также рабочие места на строительстве, в логистической цепочке и транспорте, по словам Микконена, в Эстонии прибавилось бы до 600 рабочих мест. Им понадобятся люди разного типа – от экспертов в своей области и инженеров до простых рабочих. «Руководство завода, очевидно, приехало бы из-за границы, но мы заинтересованы в том, чтобы нанять большую часть работников здесь, - сказал Микконен, который неоднократно подчеркивал, что они хотят внести свой вклад в развитие региона. – Мы хотим поддержать школы, детсады, стадионы – создание целой инфраструктуры».

За деньгами не постоят

Самой большой проблемой Микконен называет поиск работников. Он знает, что их в Эстонии днем с огнем не сыщешь. Вторая проблема может возникнуть при получении экологических разрешений и прочих согласований. Larkwater подсчитал, что на это у них уйдет минимум два года. В отличие от компании, стоявшей за заводами по очистке и провалившейся из-за государственной спецпланировки, чтобы построить метаноловый завод, будет выбрана спецпланировка от местного самоуправления.

Реформист Сийм Каллас заявлял, что одна из важнейших вещей при привлечении инвесторов – чтобы у инвестора возникло ощущение, что его здесь ждут. Микконен, уже встречавшийся с причастными министрами, замечает, что до сих пор их принимали хорошо. «Мы чувствуем, что нам здесь рады», - говорит он, добавляя в то же время, что дело пока находится в начальной фазе и самые сложные этапы еще предстоят.

Как уже было сказано, по самому оптимистическому прогнозу, на оценку влияния на окружающую среду и прочие бюрократические процессы уйдет два года. Строительство заняло бы еще около трех лет. Это означает, что, если все пойдет по плану, завод начнет работу в 2025 году. По словам Микконена, хотя пока они нацелены на Палдиски, они смотрят и в другую сторону – прежде все, на Литву и Польшу.

Он пообещал, что за Larkwater дело не станет. Их спонсоры – международные банки и фонды. Ни одного имени финн при этом не назвал, но пообещал это сделать, если проект все же будет осуществлен, ограничившись пока заявлением: «Деньги у нас в любом случае есть!»

Larkwater также учредила в Эстонии предприятие, в течение года они откроют в Таллинне контору, где будут торговать сырьем и заниматься развитием продукции.