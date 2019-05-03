"Настоящий мужчина": капитан "Спартака" хотел отомстить жене и испортил ребенку праздники

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков перед майскими праздниками написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России с требованием не выпускать старшую дочь Валерию за пределы страны, передает Lenta.ru.
По мнению юриста, таким образом Глушаков отомстил за то, что суд по итогам бракоразводного процесса постановил взыскать с него алименты и оставил детей с матерью. О том, что ей запрещен выезд за границу, дочь спортсмена узнала на паспортном контроле перед вылетом в Дубай (ОАЭ).
В комментариях Жорин приложил фотографию уведомления, полученного в московском аэропорту Домодедово.
Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в Фсб, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис!— Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) May 2, 2019
Денис и Дарья Глушаковы официально развелись в начале февраля. Суд решил, что футболист должен выплачивать бывшей супруге алименты — треть от всех доходов. Также игрок «Спартака» обязан ежемесячно переводить по 100 тысяч рублей до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.