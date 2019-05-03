Пт, 3.05.2019
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  • "Настоящий мужчина": капитан "Спартака" хотел отомстить жене и испортил ребенку праздники

"Настоящий мужчина": капитан "Спартака" хотел отомстить жене и испортил ребенку праздники

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Денис Глушаков.

ФОТО: Sergei Bobylev / Sergei Bobylev/TASS

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков перед майскими праздниками написал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) России с требованием не выпускать старшую дочь Валерию за пределы страны, передает Lenta.ru.

По мнению юриста, таким образом Глушаков отомстил за то, что суд по итогам бракоразводного процесса постановил взыскать с него алименты и оставил детей с матерью. О том, что ей запрещен выезд за границу, дочь спортсмена узнала на паспортном контроле перед вылетом в Дубай (ОАЭ).

В комментариях Жорин приложил фотографию уведомления, полученного в московском аэропорту Домодедово.

Денис и Дарья Глушаковы официально развелись в начале февраля. Суд решил, что футболист должен выплачивать бывшей супруге алименты — треть от всех доходов. Также игрок «Спартака» обязан ежемесячно переводить по 100 тысяч рублей до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

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