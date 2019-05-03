"Настоящий мужчина": капитан "Спартака" хотел отомстить жене и испортил ребенку праздники

Денис Глушаков решил отомстить за то, что суд оставил детей с мамой и взыскал с него алименты. Накануне праздников он написал заявление в Фсб, с требованием не выпускать старшую дочь за пределы РФ. Ребёнок узнал о том, что никуда не едет на паспортном контроле. Молодец Денис!