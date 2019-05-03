Дворы в порядок с помощью городских субсидий

В бюджете города, как сообщила вице-мэр Эха Вырк, на эти цели предусмотрено 502,5 тысячи евро. Поэтому жюри пришлось основательно поработать. 27 ходатайств поступили из Кесклинна (поддержаны 19 на сумму почти в 130 тысяч евро), 22 - из Ласнамяэ (поддержаны 12 на сумму 72 тысячи евро), 19 - из Пыхья-Таллинна (поддержаны 15 на сумму около 133 тысяч евро) и 14 - из Хааберсти (поддержаны восемь на сумму чуть менее 42 500 евро). Семь проектов в Мустамяэ получат более 44 500 евро, столько же проектов в Нымме - примерно 46 600 евро, шесть проектов в Кристийне - 44 100 евро и четыре проекта в Пирита -10 227 евро.