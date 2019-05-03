Картина дня: метаноловый завод, хитрая мошенническая схема и съемки порнографии в Таллинне

В Эстонии хотят построить метаноловый завод стоимостью в миллиард

Промышленный концерн швейцарского происхождения хочет построить в Палдиски крупнейший в Европе завод по производству метанола, стоимость которого достигает миллиарда евро, пишет Postimees. Проект продвигает в Эстонии бывший министр, а ныне музыкант и предприниматель Тойво Асмер. Читать далее...

В одной из квартир Таллинна на веб-камеры снимают порнографию: полиция в курсе, но не вмешивается

В одной из квартир расположенного в Таллинне на Тартуском шоссе офисном здании Fahle на протяжении некоторого времени с помощью веб-камер снимается порнография. Полиция проверила причастных к данной деятельности людей, но нарушений не выявила. Читать далее...

Большой график: смотрите, кто баллотируется от Эстонии в Европарламент

В полночь 27 мая станут известны имена депутатов, избранных в Европарламент от Эстонии. Всего от нашей страны в выборах участвуют 66 кандидатов. Шесть из них получат места в Европарламенте, а если Великобритания все же решит выйти из ЕС, тогда Эстония получит в Европейском парламенте дополнительное место. Читать далее...

Ратас о высказываниях EKRE: люди стремятся во всем увидеть страшное и плохое

Премьер-министр Юри Ратас в сегодняшней передаче «Nädala Tegija» на радио Kuku выразил серьезную обеспокоенность поляризацией настроений в Эстонии. По его оценке, начиная с выборов эстонское общество переживает очень турбулентный период, и теперь страсти необходимо утихомирить. Читать далее...

Анна Пыльд: «эмоционально разгоряченная женщина»

Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной или упрекал бы его в том, что он ведет себя как «обычный мужчина»? Читать далее...

Хитрая схема: аферисты-клоны обвели жителей Эстонии вокруг пальца

Ведущие передачи «Õhtu!»Пирет Лаос и Юри Бурчаков обнаружили свои фотографии на сайте Major, где утверждалось, что они в своей передаче покупали биткойны и зарабатывали на этом деньги. Читать далее...

Стрелявший в полицейских, а затем в себя мужчина скончался в больнице

Мужчина, который в четверг утром сначала открыл огонь по полицейским, а затем выстрелил в себя, скончался в больнице. Читать далее...

Сдавшие нервы руководителей СМИ и точечная победа политиков

Для контроля над настроениями журналистов, освещающих сферу политики, их превращают в объекты нападений в альтернативных или партийных СМИ. Читать далее...

Психиатр о насилии в семье: самой младшей пациенткой с мыслями о суициде была трехлетняя девочка, пытавшаяся избавиться от сексуальных домогательств