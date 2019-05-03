Картина дня: метаноловый завод, насилие в семье и сдавшие нервы руководителей СМИ

В Эстонии хотят построить метаноловый завод стоимостью в миллиард

Промышленный концерн швейцарского происхождения хочет построить в Палдиски крупнейший в Европе завод по производству метанола, стоимость которого достигает миллиарда евро, пишет Postimees. Проект продвигает в Эстонии бывший министр, а ныне музыкант и предприниматель Тойво Асмер. Читать далее...

В одной из квартир Таллинна на веб-камеры снимают порнографию: полиция в курсе, но не вмешивается

В одной из квартир расположенного в Таллинне на Тартуском шоссе офисном здании Fahle на протяжении некоторого времени с помощью веб-камер снимается порнография. Полиция проверила причастных к данной деятельности людей, но нарушений не выявила. Читать далее...

Сдавшие нервы руководителей СМИ и точечная победа политиков

Для контроля над настроениями журналистов, освещающих сферу политики, их превращают в объекты нападений в альтернативных или партийных СМИ. Читать далее...

Психиатр о насилии в семье: самой младшей пациенткой с мыслями о суициде была трехлетняя девочка, пытавшаяся избавиться от сексуальных домогательств

«Никто не может причинить нам такой сильной боли, как наши родители – поскольку они для нас самые важные», - говорил детский психиатр Анне Даниэль-Карлсен, консультирующая детей-жертв семейного насилия в Тяхтвереском открытом женском центре. Детский фонд призывает замечать и помогать детям, страдающим от насилия в близких отношениях, пишет Postimees. Читать далее...

Марти Куузик пригрозил своим обвинителям взысканием ущерба и судом за клевету

Марти Куузик, подавший в отставку с поста министра внешней торговли и инфотехнологий из-за опубликованных в СМИ подозрений в семейном насилии пообещал взыскивать ущерб с людей, которые размещают в соцсетях осуждающие его публикации. Читать далее...

Пресса Британии: избрание Зеленского президентом абсурдно, но нужно дать ему шанс

Недавнее избрание президентом Украины комика Владимира Зеленского демонстрирует политику абсурда и поднимает непростые вопросы, пишет в Financial Times обозреватель Фредерик Студеманн. Читать далее...

Swedbank: невозможно определить объем подозрительных денег, прошедших через нас

По словам руководителя Swedbank Роберта Китта, ставшего гостем передачи «Esimene stuudio» на ETV, невозможно ответить на вопрос, сколько подозрительных денег прошло через их банковские счета. Читать далее...

Не попадитесь на удочку! Жительница Эстонии лишилась 11 000 евро

В четверг в полицию поступило заявление от 61-летней жительницы Кунда, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Читать далее...

Государство дает новому директору госгимназии Кохтла-Ярве 800 евро в месяц на съем жилья

Недавно назначенный директором государственной гимназии Кохтла-Ярве Хендрик Агур с 15 апреля ежемесячно получает пособие на размещение в размере 800 евро. Читать далее...

Канцлер юстиции предложит парламенту лишить Калева Калло иммунитета

Канцлер юстиции Юлле Мадизе намерена 14 мая выступить перед Рийгикогу с докладом о лишении подозреваемого в получении взятки Калева Калло депутатской неприкосновенности. Читать далее...

IKEA опубликовала первый э-каталог на эстонском языке