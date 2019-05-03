Госканцелярия неожиданно сократила главу протокольной службы

Государственная канцелярия сократила главу своей протокольной службы Юлле-Марику Пылдма, которая проработала на этой должности более десяти лет, пишет Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«Пылдма сократили с 1 мая в связи с реорганизацией работы», - сказала глава службы поддержки Госканцелярии Криста Зибо.
Причина сокращения может быть связана с плохим сотрудничеством в коллективе, но в ведомстве это официально не подтверждают.
Новый глава протокольной службы назначаться не будет, поскольку, по словам Зибо, с 1 мая работа канцелярии была реорганизована.
Пылдма получила предусмотренную законом компенсацию за сокращение в размере 9788 евро.