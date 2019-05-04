Как без участия профессионала понять, что пора делать ремонт

Похоже на то, что дело пахнет ремонтом, но внутри тебя теплится надежда, что можно еще потянуть, пожить еще немножко без него... Как, не вызывая строителей, самому понять, что наступило время ремонта. Советы дает портал Diy.ru.
Серьезных причин взяться за ремонт квартиры может быть множество. Возможно, вид вашего дома просто вам не нравится, он морально устарел, или поменялись ваши взгляды. Возможно, пришло время продать квартиру или сдать ее, или же изменилось предназначение помещений из-за того что, например, поменялся состав семьи.
Итак, допустим, что нас мучают следующие вопросы:
1. Пора ли менять проводку?
2. Когда перекрашивать потолок и стены?
3. Пора ли переклеить обои, и что делать с плесенью?
4. Нужно ли обновлять штукатурку?
5. Когда обновлять лак и пропитку дерева?
На все эти вопросы вы найдете ответы, перейдя по ССЫЛКЕ.