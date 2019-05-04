Сб, 4.05.2019
Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе. Март Хельме

Сделай сам: новая мебель за несколько часов

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Вы можете нанести пленку только на отдельные элементы кухонного гарнитура

ФОТО: happymodern.ru

Сейчас модно изготавливать предметы интерьера своими руками. Например, красить мебель. Но ее можно и оклеить специальной пленкой. Так вы получите абсолютно уникальную мебель, а значит, и уникальный интерьер.

Традиционно мебельные фасады декорирует непосредственно изготовитель, но при желании изменить интерьер совсем не обязательно менять мебель полностью, пишет Happymodern.ru. 

Справиться с этой задачей максимально быстро и выгодно поможет самоклеящаяся пленка для мебели, которая предлагается в широком ассортименте в магазинах строительных товаров.

Глянцевая, матовая, с рисунком, имитирующим различные текстуры дерева, пленка под мрамор и гранит, просто цветная - глаза разбегаются. Остается только хорошо подумать, какая именно пленка нужна и сколько ее покупать.

Обновленный с помощью яркой пленки буфет.

ФОТО: Фото: happymodern.ru

Пять главных достоинств декоративной пленки:

* Простота в нанесении за счет качественного материала позволяет провести работы по изменению облика мебели за непродолжительное время.

* Демократичная цена позволит сменить обстановку в доме за пару евро и сэкономить на работе мастеров, ведь процесс можно выполнить самостоятельно.

* Большое разнообразие узоров и цветовых решений позволит стилизовать пленку под любой тип и стиль интерьера.

* Пленка проста в уходе, чистить ее можно теми же средствами, как и обычный ламинат или пластик, а срок ее службы является достаточно продолжительным.

* Изделие обладает высоким эксплуатационным ресурсом и позволяет наслаждаться красивым интерьером в течение долгих лет.

Подробности читайте и фотографии смотрите ЗДЕСЬ

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ