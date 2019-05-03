«Весенний шторм»: колонны военной техники выдвигаются в Ида-Вирумаа

«Подразделения будут передвигаться колоннами. Я прошу всех участников движения быть внимательными, потому что речь идет о больших машинах, у водителей которых ограничен обзор», - сказал командир учений «Весенний шторм 2019» генерал-майор Индрек Сирел.

Силы обороны просят принять во внимание, что самая большая нагрузка на дорожное движение придется на субботу, 4 мая, когда подразделения 1-ой пехотной бригады будут передвигаться в места проведения учений в Ида-Вирумаа.

В общей сложности на дороги выедет более 40 колонн, в составе каждой колонны находится до 30 транспортных средств, по шоссе колонны передвигаются со скоростью до 70 км/ч с интервалом до ста метров. Основная масса техники будет двигаться в эту субботу по шоссе Таллинн-Нарва на отрезке между Лясна и Кохтла-Ярве с 5:30 утра до 22:00 вечера. На крупных перекрестках в окрестностях Раквере движение будет регулировать военная полиция.

Колонны военной техники могут мешать плавному темпу движения, поэтому силы обороны надеются на понимающее отношение водителей. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед движущемся сзади тяжелым автомобилем может привести к дорожному происшествию, из-за чего вблизи колонн стоит быть особенно внимательными.

В учениях «Весенний шторм 2019» принимает участие более 9000 человек, в числе которых солдаты срочной службы, резервисты, действующие военные и союзники. В учениях примут участие подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав 1-ой и 2-ой пехотных бригад, службы тыла, а также добровольцы Кайтселийта. В учениях также будут задействованы военнослужащие расположенного в Эстонии многонационального союзнического батальона НАТО и прибывающие на время учений в Эстонию военнослужащие из стран-союзников.