Анна Пыльд: «эмоционально разгоряченная женщина»

Все эти выражения он использовал в сравнительно коротком комментарии о действиях Керсти Кальюлайд: напомним, в начале этой недели глава государства решила покинуть зал Рийгикогу в то время, когда присягу давал подозреваемый в семейном насилии и теперь уже подавший в отставку министр ИТ и внешней торговли Марти Куузик.

Хельме заявил, что такое поведение (имеются в виду действия Кальюлайд - ред.) может позволить себе «обычная женщина», но не президент. Таким образом, он навесил на президента ярлык из-за ее пола. А заодно и на всех остальных женщин. Своими словами министр дал сигнал, что компетентность одного из полов под вопросом - из-за приписываемой женщинам эмоциональности.

Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной или упрекал бы его в том, что он ведет себя как «обычный мужчина»?

Вы можете себе представить, чтобы какой-то министр в порыве критики назвал бы нашего предыдущего президента эмоционально разгоряченным мужчиной, упрекал бы его в том, что он ведет себя как «обычный мужчина» или, к примеру, использовал бы другие стереотипные выражения - такие, как «все мужчины свиньи»? Представить такое невозможно. Кажется элементарным, что человека уважают и критикуют за его поступки, а не за его пол.

Как будто пророчески, непосредственно перед тем, как назначить новое правительство 24 апреля, президент вновь обратила внимание на кризис ценностей в нашем обществе. Она тогда заметила, что повторение само собой разумеющихся ценностей и принципов может показаться странным.