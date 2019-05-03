В последнее время представители команды Зеленского высказывают предположение, что инаугурация президента состоится в последние дни мая или в начале июня.

А что же с Радой?

Однако пикантная ситуация заключается в том, что вновь избранному президенту, возможно, придется работать с неподконтрольной Радой, состав которой изначально определился на внеочередных выборах в 2014 году, и в настоящий момент точно не известно, имеет ли коалиция, сформированная пять лет назад при участии блока Петра Порошенко и других партий, необходимое большинство в 226 голосов.

На официальные запросы спикеру Рады о поименном списке членов коалиции команда Зеленского ответа не получила.

Наверняка можно сказать, что союзники Петра Порошенко из его фракции встанут в жесткую оппозицию Зеленскому, но что касается других политических сил, то предугадать их поведение сложно.

Эксперты считают, что в ближайшее время реально появление внефракционных объединений в поддержку нового президента, особенно за счет депутатов, избранных не по спискам партий, а в мажоритарных округах.

В то же время в парламенте звучат предложения о необходимости ограничения полномочий президента. Но на это уходящему парламенту вряд ли хватит времени и сил.

Теоретически, если будет доказано, что коалиции не существует, новый президент может распустить Раду и объявить досрочные выборы, однако он может это сделать не позднее чем за полгода до истечения срока ее полномочий, который наступает 27 ноября.

Таким образом, у Зеленского остается не так много времени - до 27 мая - на принятие решения.

Ранее он не исключал возможности роспуска действующего состава Рады, но с осторожностью.

«По поводу роспуска - будем делать согласно закону. Иногда закон вообще помогает принимать решения», - сказал он в интервью РБК-Украина.