В пятницу официальный орган Верховной Рады, издание «Голос Украины», опубликовал окончательные результаты второго тура президентских выборов, формально подтвердив победу Владимира Зеленского на прошедших 21 апреля выборах.
За Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей (13,5 миллиона человек), за его соперника Петра Порошенко - 24,45% (4,5 миллиона человек) при явке избирателей в 61,37%.
Зеленский победил почти во всех регионах Украины, за исключением Львовской области и заграничного избирательного округа, где первое место занял Порошенко.
Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов 30 апреля, а, в соответствии с законом «О выборах президента Украины», официальные издания «Голос Украины» и «Урядовый курьер» должны были их опубликовать в течение трех дней.
Именно эта публикация результатов и считается официальным объявлением результатов выборов.