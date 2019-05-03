В Петербурге туристка утонула во время фотосессии

"Около половины одиннадцатого утра случилась трагедия в самом центре нашего города. Во время фотоссесии гражданка КНР поскользнулась и упала в Неву. Ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.