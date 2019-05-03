В Петербурге туристка утонула во время фотосессии

Туристка из КНР погибла, упав в Неву в центре Петербурга во время фотографирования, сообщает пресс-служба городского Главного управления МЧС в пятницу.
"Около половины одиннадцатого утра случилась трагедия в самом центре нашего города. Во время фотоссесии гражданка КНР поскользнулась и упала в Неву. Ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства.
На месте инцидента около Дворцового моста проводились водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН.
"В 15:13 тело гражданки КНР было обнаружено сотрудниками поисково-спасательной службы и передано правоохранительным органам", - сообщает МЧС.
О случившемся сообщили в Консульство КНР