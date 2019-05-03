ООН: приговор Ассанжу несоразмерен его преступлению

В заявлении отмечается, что Ассанж получил практически максимальный срок, предусмотренный законами Британии, за свое преступление. В то же время, правозащитники УВКПЧ ООН считают нарушение условий освобождения под залог незначительным нарушением.

Речь идет о событиях 2012 года. Тогда Джулиана Ассанжа обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне. В дальнейшем власти Швеции закрыли это дело. В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.