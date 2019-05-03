Ратас о высказываниях EKRE: люди стремятся во всем увидеть страшное и плохое

Комментируя риторику EKRE, Юри Ратас сказал, что сейчас общество стремится в каждом моменте увидеть что-то страшное и плохое.

«Мне кажется, что обстановка в обществе в целом сейчас достаточно истеричная, мы ищем любую соломинку - и это касается всех - и смотрим, можно ли из этой соломинки что-то разжечь, и каким будет костер или взрыв», - сказал Ратас.

Он добавил, что не знает, понимаем ли мы при этом, что поджигание соломинки может привести к тому, что вся тростниковая крыша сгорит дотла.

«Я не думаю, что в эстонском обществе и в Эстонии что-то перевернулось с ног на голову. Да и не перевернется, по крайней мере точно не во время моего правительства. Эстония придерживается того же внешнеполитического и оборонного курса, которого она придерживалась и прежде, мы исходим из этого», - заявил он.

По словам Юри Ратаса, самое важное - обеспечить в эстонском обществе мир. «Наша страна для нас слишком дорога, наши люди слишком дороги, чтобы сцепиться здесь на территории в 45 тысяч квадратных километров. Это не приведет никуда. И я думаю, что эту очень поляризованную и турбулентную обстановку необходимо утихомирить», - сказал он, добавив, что, несомненно, премьер министр играет в этом важную роль и несет большую ответственность.

Ратас не соглашается с критикой Хельме

Одной из тем передачи стала и вчерашняя пресс-конференция правительства и слова министра внутренних дел Марта Хельме в адрес президента Кальюлайд, которую он назвал эмоционально разгоряченной женщиной.

«Я совершенно не разделяю такие высказывания о женщинах. Я и тогда сразу сказал, что президент сама решает, как себя вести, встанет ли она и выйдет из зала или нет», - заявил Ратас. Он добавил, что никоим образом не осуждает президента, потому что у нее было право так поступить.