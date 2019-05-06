Что нового в мире рекламных сувениров?

Ранее я уже рассказывал, как измерить окупаемость рекламных сувениров, и как сэкономить время и деньги на их заказе. На этот раз я хочу представить вам новые тенденции на рынке корпоративных сувениров и, опираясь на свой многолетний опыт, помочь вам выбрать лучший рекламный подарок.
Чтобы сэкономить время, я приведу только наиболее важные новинки в мире подарков. Несомненно, лучшим корпоративным сувениром станут ваша услуга или ваш товар, но иногда их тоже стоит поддержать рекламным сувениром. Я рекомендую выбрать 2-3 занимающихся подарками агентства и 2-4 раза в год пополнять свои запасы рекламных сувениров. Подобное планирование дает возможность сэкономить время и оптимизировать расходы.
Думали ли вы когда-нибудь о том, почему в других странах, в отличие от Эстонии, упор делается на рекламные сувениры, а не на цифровой маркетинг? Одна из причин заключается в возможности измерить результат и в прагматичности эстонцев, но основной причиной все же является сама идея подарков. Я поясню, почему так считаю. Вопрос даже не в отсутствии идей, но во времени, уделяемом экспертом по рекламным сувенирам одному клиенту, и в креативности. Лучший рекламный подарок - это имеющий измеряемый результат подарок, сделанный в правильный момент, в правильном месте, правильному человеку и несущий правильную идею! Как это возможно?
Выбору корпоративных сувениров следует уделить время
В первую очередь все зависит от вас, поскольку именно вы принимаете решение – найдете ли вы в своем напряженном рабочем графике время для встречи с экспертом по рекламным сувенирам, который запишет ваши пожелания и поможет вам найти лучшую рекламную продукцию? Как правило, одна встреча занимает не более часа, и уже после первого раза вы поймете, удастся ли найти наилучшие именно для вас корпоративные подарки. Чтобы найти работающие идеи рекламных сувениров, которыми вы сможете пользоваться на протяжении многих лет, потребуется 3-4 встречи. Только взаимопонимание, найденное с работающим с вами экспертом по рекламным сувенирам, поможет выбрать лучшие идеи для подарков.
Если консультант по продажам корпоративных сувениров чуть ли не с порога вручает вам каталоги рекламной продукции, то не стоит тратить на него больше времени. Для вас важно найти наилучший рекламный сувенир, который может быть только оригинальным! Поскольку рынок в Эстонии не очень большой, то, к сожалению, компании идут по пути наименьшего сопротивления, продавая максимальное количество одних и тех же рекламных сувениров и предлагая рутинные решения. Например, в 2017 и 2018 году основными рекламными сувенирами были бутылки для питья и bluetooth наушники. До этого самыми популярными бизнес-подарками были повербанки и фитнес-браслеты. В этом году в моде все, что связано с беспроводной зарядкой.
Я лично советую отойти от основных течений, используя персональный подход и уделяя внимание оригинальным идеям подарков.
Важно планирование
Планирование является очень важной частью процесса выбора рекламных сувениров. Для получения максимального результата следует рассказать работающему с вами эксперту по рекламным сувенирам о своем маркетинговом плане. То есть, эксперт должен располагать информацией, когда, кому и с какой целью вы желаете дарить подарки? В каких выставках планируете участвовать, и кто входит в целевую группу ваших товаров или услуг? Лучшие идеи бизнес-подарков всегда рождаются в ходе сотрудничества.
Доход от рекламных сувениров можно измерить
В предыдущих статьях я в общих чертах описал принципы оценки окупаемости рекламных сувениров, теперь же я хочу остановиться на этом вопросе подробнее. Проще всего окупаемость сувениров измеряется при помощи рекламных сувениров Call to Action. Это означает, что корпоративный сувенир снабжается QR кодом, направляющим получателя сувенира на ваш сайт для выполнения каких-либо действий. Также это может быть любой лендинг, откуда вы получаете необходимые для анализа данные. QR код представляет собой самый простой способ сбора данных, но еще проще воспользоваться дополненной реальностью, или Augmented Reality. Это означает реальность, где сливаются реальный и виртуальный миры. Например, на вашем столе стоит обычный стаканчик для ручек, но если посмотреть на него через смартфон, используя для этого специальное приложение, вы можете увидеть персональное послание, опрос или даже видео. Все это можно измерить, если соединить физический рекламный подарок с дополненной реальностью, придающей вашему бренду новое измерение. Уже сейчас в нашем ассортименте можно найти товары, в которых использована технология дополненной реальности.
Новые и наиболее интересные тренды на рынке рекламных сувениров
Помимо рекламных сувениров с дополненной реальностью свою актуальность сохраняют IoT-устройства. В качестве рекламных сувениров мы предлагаем целый ряд IoT устройств. Важно, чтобы они были известных брендов. Почему это важно: если вы выбрали какое-либо связанное с приложениями электронное изделие, вы хотите, чтобы ваш клиент пользовался им как можно дольше. Электронные изделия неизвестного производителя уже через несколько месяцев могут перестать функционировать или стать причиной имущественного ущерба. Неизвестный бренд этого не компенсирует!
Например, из новинок стоит упомянуть "умный" IoT адаптер, которое поможет сделать "умным" любой бытовой прибор или электроприбор в офисе.
Если вы ищете нечто особенное и эксклюзивное, то мы предлагаем революционный вариант – 3D принтер, при помощи которого можно изготавливать изысканные украшения из чистого серебра. Например, именные медальоны и кольца или медали с логотипом компании.
Благодаря развитию систем сбора и анализа данных, мы можем предложить клиентам ультраперсональные рекламные сувениры. Например, в дальнейшем вы можете добавить в воронку продаж маркетинговый ход, когда на основании предоставленных вами данных и инструкций мы будем системно и автоматически отправлять вашим клиентам персональные подарки в значимые даты, например, на дни рождения или по окончании вуза.
Также нельзя забывать о небольших изготовленных вручную бизнес-сувенирах. В последнее время мы часто предлагаем различные гибридные решения, например, дополняем имеющиеся рекламные сувениры и рекламную продукцию изготовленными вручную изделиями мастеров, что придает корпоративным сувенирам совершенно новое измерение.
Последними, но значимыми являются рекламные сувениры, изготовленные из биологически разлагаемых и перерабатываемых материалов. Поскольку компания Logotrade поставила перед собой цель повышать информированность клиентов в вопросах природосбережения, то мы считаем необходимым предлагать рекламные сувениры из перерабатываемых материалов. Подобные сувениры появились на рынке уже давно, но в качестве рекламных подарков они пока еще не очень распространены. В последнее время мы предлагаем своим клиентам бизнес-сувениры, изготовленные, например, из переработанного пластика или вытащенных из моря нейлоновых сетей, такие как ремешки для ключей, хозяйственные сумки, зонты или рекламные носки с логотипом.
Добавив эти изделия в свой портфель бизнес-сувениров, вы поддержите некоммерческие объединения, которые занимаются очищением мира или переработкой материалов!
Надеюсь, что вы почерпнули из статьи новые идеи по выбору продуманных рекламных сувениров!
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