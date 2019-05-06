Что нового в мире рекламных сувениров?

Доход от рекламных сувениров можно измерить

В предыдущих статьях я в общих чертах описал принципы оценки окупаемости рекламных сувениров, теперь же я хочу остановиться на этом вопросе подробнее. Проще всего окупаемость сувениров измеряется при помощи рекламных сувениров Call to Action. Это означает, что корпоративный сувенир снабжается QR кодом, направляющим получателя сувенира на ваш сайт для выполнения каких-либо действий. Также это может быть любой лендинг, откуда вы получаете необходимые для анализа данные. QR код представляет собой самый простой способ сбора данных, но еще проще воспользоваться дополненной реальностью, или Augmented Reality. Это означает реальность, где сливаются реальный и виртуальный миры. Например, на вашем столе стоит обычный стаканчик для ручек, но если посмотреть на него через смартфон, используя для этого специальное приложение, вы можете увидеть персональное послание, опрос или даже видео. Все это можно измерить, если соединить физический рекламный подарок с дополненной реальностью, придающей вашему бренду новое измерение. Уже сейчас в нашем ассортименте можно найти товары, в которых использована технология дополненной реальности.

ФОТО: Logotrade

Новые и наиболее интересные тренды на рынке рекламных сувениров

Помимо рекламных сувениров с дополненной реальностью свою актуальность сохраняют IoT-устройства. В качестве рекламных сувениров мы предлагаем целый ряд IoT устройств. Важно, чтобы они были известных брендов. Почему это важно: если вы выбрали какое-либо связанное с приложениями электронное изделие, вы хотите, чтобы ваш клиент пользовался им как можно дольше. Электронные изделия неизвестного производителя уже через несколько месяцев могут перестать функционировать или стать причиной имущественного ущерба. Неизвестный бренд этого не компенсирует!

Например, из новинок стоит упомянуть "умный" IoT адаптер, которое поможет сделать "умным" любой бытовой прибор или электроприбор в офисе.

Если вы ищете нечто особенное и эксклюзивное, то мы предлагаем революционный вариант – 3D принтер, при помощи которого можно изготавливать изысканные украшения из чистого серебра. Например, именные медальоны и кольца или медали с логотипом компании.

ФОТО: Logotrade

Благодаря развитию систем сбора и анализа данных, мы можем предложить клиентам ультраперсональные рекламные сувениры. Например, в дальнейшем вы можете добавить в воронку продаж маркетинговый ход, когда на основании предоставленных вами данных и инструкций мы будем системно и автоматически отправлять вашим клиентам персональные подарки в значимые даты, например, на дни рождения или по окончании вуза.

Также нельзя забывать о небольших изготовленных вручную бизнес-сувенирах. В последнее время мы часто предлагаем различные гибридные решения, например, дополняем имеющиеся рекламные сувениры и рекламную продукцию изготовленными вручную изделиями мастеров, что придает корпоративным сувенирам совершенно новое измерение.



Последними, но значимыми являются рекламные сувениры, изготовленные из биологически разлагаемых и перерабатываемых материалов. Поскольку компания Logotrade поставила перед собой цель повышать информированность клиентов в вопросах природосбережения, то мы считаем необходимым предлагать рекламные сувениры из перерабатываемых материалов. Подобные сувениры появились на рынке уже давно, но в качестве рекламных подарков они пока еще не очень распространены. В последнее время мы предлагаем своим клиентам бизнес-сувениры, изготовленные, например, из переработанного пластика или вытащенных из моря нейлоновых сетей, такие как ремешки для ключей, хозяйственные сумки, зонты или рекламные носки с логотипом.