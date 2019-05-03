Пт, 3.05.2019
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В районе Кадака-теэ в Таллинне отключат горячую воду

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Теплофикационное предприятие Utilitas в понедельник будет ремонтировать теплотрассу в районе перекрестка Кадака-теэ и бульвара Кадака в Таллинне, поэтому на многих улицах в районе перекрестка будет отключена горячая вода.

Работы начнутся в 9 часов и завершатся не позднее 23 часов, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь предприятия. Во время работ ожидаются отключения отопления и горячей воды в ряде зданий на бульваре Кадака, улицах Касси, Лейва, Рехе, Рехе Пыйк, а также по адресу Ива, 12 и Акадеэмиа-теэ, 39. Ремонт не приведет к изменениям в движении.

Utilitas проинформировало об отключении администраторов зданий. Информация об отключении доступна по адресу https://www.utilitas.ee/soojuskatkestused-tallinn/ или по таллиннскому инфономеру 1345.

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