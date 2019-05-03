В районе Кадака-теэ в Таллинне отключат горячую воду

Работы начнутся в 9 часов и завершатся не позднее 23 часов, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь предприятия. Во время работ ожидаются отключения отопления и горячей воды в ряде зданий на бульваре Кадака, улицах Касси, Лейва, Рехе, Рехе Пыйк, а также по адресу Ива, 12 и Акадеэмиа-теэ, 39. Ремонт не приведет к изменениям в движении.