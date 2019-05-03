Хитрая схема: аферисты-клоны обвели жителей Эстонии вокруг пальца

На домашней странице Major людей призывают инвестировать в биткойны через систему сайта. На самом деле это мошенническая схема. Злоумышленники обещают, что на биткойнах можно заработать миллионы, и это несмотря на упадок на рынке криптовалюты.

Также на сайте опубликована фейковая новость, где утверждается, что актер Владас Радвилавичус инвестировал в биткойны, заработав 2,3 миллиона евро, и рассказал об этом в передаче «Hommik!» (теперь - «Õhtu!»).

В статье утверждается, что ведущая передачи - Пирет - находясь в прямом эфире, перечислила в систему 250 евро и начала зарабатывать деньги. На самом деле все эти утверждения - ложь: Владас Радвилавичус никогда не приходил на передачу «Hommik!», а Пирет никогда не покупала биткойны в прямом эфире.

Статья написана на достаточно понятном эстонском языке, поэтому она может вызвать доверие. По словам Пирет, она получила уже несколько сообщений от знакомых, которые спрашивают ее о биткойнах.

«Знакомые стали спрашивать, сколько я заработала на криптовалюте, и я тогда спросила, подождите-подождите, о чем мы говорим?» - именно так Пирет и узнала о мошенничестве.

И Пирет, и Юри обратились к веб-констеблю в связи с кражей личных данных, однако веб-констебль сообщила, что, поскольку следы ведут за границу и поймать мошенников сложно, то, очевидно, ничего особо сделать нельзя.

По данным редакции «Õhtu!», в сети мошенников попались две девушки из Эстонии, которые теперь пытаются через банки вернуть свои деньги.

В качестве автора фейковой новости указан бывший журналист, а теперь представитель Таллинна в ЕС Аллан Алакюла. Он тоже подтвердил, что не писал эту статью. «Не имею об этом ни малейшего представления, - заметил Алакюла. - Я не высказывался на тему биткойнов ни публично, ни в личной сфере».

О мошенническом сайте Алакюла узнал от Postimees. «Можно, наверное, почувствовать гордость, что они указали мое имя, но это, конечно, абсолютная низость. Это показывает, насколько можно доверять виртуальной валюте, если используются такие практики». Алакюла тоже обратился в полицию.

За деятельностью фирм, предлагающих инвестиционные услуги, следит Финансовая инспекция. Если у фирмы нет соответствующего разрешения, ее деятельность является преступлением.

По словам пресс-секретаря Финансовой инспекции Пирет Лаксон, департамент неоднократно напоминал людям, что предложения, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть правдой, ничего хорошего, как правило, не сулят.

«Напоминаем: прежде чем вкладывать деньги, наведите справки о предприятии», - призывает она. По ее словам, прежде, чем принять решение, необходимо спросить, например, на чем основываются прогнозы роста ценности имущества, чем в действительности занимается предприятие, что за люди за ним стоят, каковы точные условия денежных вкладов и так далее.

Как понять, что вас не обманывают? «Самое первое и важное - проверить на сайте Финансовой инспекции, выдано ли предприятию разрешение на деятельность или есть ли у него право оказывать услуги за границей», - сказала Лаксон, добавив, что жертвы инвестиционных мошенников должны подать заявление в полицию.