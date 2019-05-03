Путин и Трамп больше часа говорили по телефону

Как заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, президенты провели хорошую беседу. "Это была дискуссия о соглашениях по ядерным вооружениям, об уже заключенных и продленных, а также о потенциальной возможности заключить новое соглашение, в котором также мог бы участвовать Китай", - отметила Сандерс. Текущий договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истечет в 2021 году.

"Акцент на экономическое сотрудничество"

В свою очередь, в Кремле уточнили, что телефонная беседа Путина и Трампа прошла по инициативе американской стороны. Президенты обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество, высказавшись за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей, подчеркивается в сообщении кремлевской пресс-службы.

В сообщении также отмечается, что Путин проинформировал Трампа об основных итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая прошла во Владивостоке 25 апреля.

Путин и Трамп также кратко поговорили о докладе спецпрокурора Мюллера, руководившего расследованием о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, и обсудили мирное урегулирование на востоке Украины.

Разногласия по поводу Венесуэлы