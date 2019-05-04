Как быстро и недорого превратить квартиру в модные апартаменты

В последнее время популярными считаются следующие интерьерные направления:

— скандинавский;

— лофт;

— эко.

Скандинавский стиль и советская мебель

ФОТО: pufikhomes.com

Здесь упор делается на белые стены, максимум света, множество деревянных элементов и живых растений. Скандинавы не захламляют дома лишней мебелью и выбирают простые и функциональные конструкции, большую часть из которых можно сделать своими руками. Многие дизайнеры использовали в проектах также старую, восстановленную мебель.

Если перекрасить старые советские стулья в белый, а на сиденья сшить темно-зеленые или терракотовые чехлы, они впишутся в скандинавский интерьер не хуже дизайнерских. Диван-книжка будет уместен, если заменить его обивку на светло-серую и дополнить парой подушек с растительным орнаментом.

Лофт в хрущевке

ФОТО: KV.EE

Лофт — нашумевшее направление, в рамках которого можно создать эффектный интерьер. Отличительная черта лофта — высокие потолки с балками и кирпичные стены. Как отмечают обитатели таких апартаментов, голые стены и потолок — это не совсем комфортно.

Многие находят выход в имитации кирпичных стен с помощью фактурной штукатурки или фотообоев, а балки на потолок крепят декоративные. В лофте можно встретить незашитые в стены трубы водопровода и вентиляции. Чтобы привлечь к ним внимание, их окрашивают в яркие цвета. Что касается мебели, в этом стиле часто используют грубые металлические конструкции, совмещая их с тяжелым деревом и винтажными элементами.

Домик в деревне посреди мегаполиса

ФОТО: hqroom.ru

Эко-стиль — глоток свежего воздуха для каждого, кто устал от серости и пыли города. Он подразумевает использование натуральных материалов: дерево, камень, текстиль. Стены часто окрашивают в светлые тона, чтобы создать ощущение простора. В работах эко-дизайнеров встречается оформление стен с помощью панелей стабилизированного мха или даже стволов деревьев.

Однако такое оформление не только недешево, но и требует дополнительного ухода, поддержания влажности и обработки от паразитов, поэтому в квартирах этот декор часто заменяют фотообоями с живописными пейзажами. Также используют большое количество живых комнатных растений, керамику, плетеные и вязаные элементы. Этот стиль часто совмещают с кантри, минимализмом или бохо.

Красота в мелочах