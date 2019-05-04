Житель Эстонии в один миг разбогател на 160 000 евро

В этой призовой группе также победу одержали два человека в Германии и по одному в Дании, Швеции и Голландии. Счастливый билет был приобретен в Эстонии по интернету. В призовой группе 5+1 также оказался один победитель с выигрышем в сумму около 2,7 миллионов евро, которые отправятся в Италию.