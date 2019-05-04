Нападение в ночном клубе: разъяренная женщина била свою жертву ногами по лицу

Согласно обвинению, подсудимая напала на жертву, била ее руками и ногами, нанесла минимум три удара в лицо, один в область груди, а также расцарапала шею. Ее приговорили к году и пяти месяцам условного тюремного срока, из которых два месяца она должна будет находиться под электронным надзором и носить прикрепленное к телу устройство для слежки за передвижениями.

Она бы отделалась десятью месяцами условного тюремного заключения, но инцидент произошел во время испытательного срока, который она получила за организованное в ночном клубе нападение два года назад.

Тогда она напала на жертву в начала марта между 4.30 и 5 утра. Она била жертву ногами и руками, в результате чего у пострадавшего человека был сломан нос. Тогда суд приговорил ее к семи месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в полтора года.