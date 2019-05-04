Нападение в ночном клубе: разъяренная женщина била свою жертву ногами по лицу

Вильяндиский суд приговорил в апреле к году и пяти месяцам условного тюремного заключения 28-летнюю женщину, которая в октябре прошлого года в четыре часа утра напала в ночном клубе Lounge на другого посетителя, пишет Sakala.
Согласно обвинению, подсудимая напала на жертву, била ее руками и ногами, нанесла минимум три удара в лицо, один в область груди, а также расцарапала шею. Ее приговорили к году и пяти месяцам условного тюремного срока, из которых два месяца она должна будет находиться под электронным надзором и носить прикрепленное к телу устройство для слежки за передвижениями.
Она бы отделалась десятью месяцами условного тюремного заключения, но инцидент произошел во время испытательного срока, который она получила за организованное в ночном клубе нападение два года назад.
Тогда она напала на жертву в начала марта между 4.30 и 5 утра. Она била жертву ногами и руками, в результате чего у пострадавшего человека был сломан нос. Тогда суд приговорил ее к семи месяцам условного тюремного заключения с испытательным сроком в полтора года.
Эта же женщина в ночном клубе Lounge избивала свою жертву минимум еще один раз, поскольку в 2013 году она была приговорена Вильяндиским судом к восьми месяцам условного тюремного срока за то, что осенью 2012 года между пятью и шестью утра избила свою жертву.