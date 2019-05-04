Сб, 4.05.2019
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Фото: во Флориде пассажирский самолет упал в реку
На борту было 142 человека

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Самолет в реке.

ФОТО: EPA/Scanpix

Самолет Boeing 737, на борту которого было более 140 человек, приводнился на реке Сент-Джонс недалеко от города Джексонвилл (штат Флорида), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный телеканал News4jax.

Согласно данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы.

"Слава Богу! Департамент пожарной безопасности сообщил мне, что на борту 737, приводнившегося на реке, 142 человека. Все живы и пересчитаны. Некоторые из них доставлены в больницу", - написал в твиттере ведущий телеканала Вик Миколуччи.

Телеканал уточняет, что на борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа. 21 человек доставлен в больницы с различными травмами.

Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку. Boeing 737 приводнился на реке Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. По сообщениям местных СМИ, ведутся поиски двух собак и кошки, находившихся на борту.

Причина случившегося пока неизвестна.

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