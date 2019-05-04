Фото: во Флориде пассажирский самолет упал в реку

Согласно данным Департамента пожарной безопасности Джексонвилла, все пассажиры и члены экипажа живы.

"Слава Богу! Департамент пожарной безопасности сообщил мне, что на борту 737, приводнившегося на реке, 142 человека. Все живы и пересчитаны. Некоторые из них доставлены в больницу", - написал в твиттере ведущий телеканала Вик Миколуччи.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

Телеканал уточняет, что на борту самолета находилось 136 пассажиров и семь членов экипажа. 21 человек доставлен в больницы с различными травмами.

Отмечается, что лайнер летел с военно-морской базы США Гуантанамо на Кубе и заходил на посадку. Boeing 737 приводнился на реке Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. По сообщениям местных СМИ, ведутся поиски двух собак и кошки, находившихся на борту.