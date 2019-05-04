Фото: в Таллинне появится передвижной жилой микрорайон

Элари Тамм, исполнительный директор бюро недвижимости Arco Vara, рассматривает развитие KODA Park как возможность сделать большой шаг навстречу пожеланиям клиентов. «Мы видим, как наши клиенты стремятся к чему-то инновационному, как меняются их потребности и требования к жилым и деловым помещениям, - сказал он. - Время непрактичных домов площадью 800 м2 прошло, в настоящее время достаточно иметь умный бизнес-дом площадью 25 м2, который можно при необходимости переместить.

ФОТО: Arco Vara

Член правления OÜ Kodasema Биргит Линнамяэ считает, что прекрасная архитектура и высокое качество строительства в пространственных условиях минимализме при его гибкости и устойчивости обогащают городскую среду. «KODA Park одновременно удовлетворяет различные потребности современного человека - live-work-play, поэтому он сможет почувствовать себя счастливее», - отмечает Линнамяэ.

Arco Vara предлагает возможность взять универсальный дом KODA в аренду для обустройства в нем жилого помещения, офиса, кафе, магазина или студии.

ФОТО: Arco Vara

По словам маклера Кристо Сойту, KODA Park предлагает новый подход к городскому пространству с точки зрения инновационного и компактного использования. Небольшой дом потребляет меньше энергии и оставляет меньше мусора. Преимуществом нового микрорайона также является идеальное расположение между Кадриоргом и Каламая.

ФОТО: Arco Vara