Фото: много идей для необычных садовых построек

Cадовая скамейка c навесом

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Обычно садовые скамейки рассчитаны на два-три сидячих места, но тут нет никаких правил. Садовая скамейка может быть мобильной, так удобнее, или стационарной, так устойчивее. Главное ее предназначение — дать короткий отдых от жары и праведных трудов, поэтому лежачих мест в конструкции не предусмотрено. А вот присесть со стаканчиком чего-нибудь холодного на десять минут — самое то.

Ворота и калитка

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Попробуйте сделать ворота и калитку как минимум забавными, причем не меняя фабричной конструкции. Например, если поместить на сварную решетку огромную рыбу (подводную лодку, кота, двуглавого орла) из профнастила или фанеры, будет возникать ощущение, что фигура плывет по воздуху. Ну вот, вы уже улыбаетесь.

Летняя спальня

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Спать на открытом воздухе хорошо в Антарктиде — там нет комаров. Но никто не мешает нам сделать летнюю спальню за стеклом. Жарким днем окна можно открыть настежь, а вечером закрыть, чтобы мошкара не мешала спать, оставив только проемы с москитной сеткой. Так вы не пропустите ни рассвета, ни заката, ни пения птиц поутру. Для крыши можно использовать фактурное или цветное оргстекло.

Открытая ванная

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Поставить ванну можно на любом дачном участке: есть смельчаки, которые просто устанавливают ее между грядок, ведь вода там нагреется от солнца в течение дня, и даже канализацию игнорируют, сливая воду в картошку. Мы бы так делать не советовали — картошка вырастет и отомстит за мыльный раствор.

Найдите для ванны удобное место неподалеку от коммуникаций и обязательно сделайте площадку и навес от любопытных взгядов, ветра и дождика. Площадку вокруг ванны лучше засыпать мелким гравием: по нему и ходить не больно, и вода будет уходить в землю сквозь камни. Другой вариант — поставить ванну на деревянный помост.