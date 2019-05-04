Парадокс: бедные жители Таллинна ездят на личных автомобилях, а состоятельные — на общественном транспорте

Если разделить работающих жителей Таллинна по размеру зарплаты на четыре части, как в Таллинне, так и в Харьмаа две самые состоятельные группы жителей годами оставались постоянными пользователями автомобилей, пишет Postimees.

«Но сейчас активнее всего владельцами автомобилей становятся низкооплачиваемые работники и люди получающие зарплату ниже средней, - объясняет эксперт по дорожному движения Департамента шоссейных дорог Мари Юсси. - Причина, видимо, в том, что человек встает перед выбором, он устраивается на предлагаемое ему место работы и тратит каждый день на дорогу до работы и дома полтора часа, или он устраивается на работу, покупает дешевый автомобиль и тратит каждый месяц несколько сотен евро на автомобиль. Рабочие места для синих воротничков создаются там, где общественный транспорт не удовлетворяет их ежедневные потребности в передвижении».

Она добавляет, что из данных Департамента статистики следует, что состоятельная прослойка населения насытилась автомобилизацией, поэтому идет тенденция к снижению.

«Очевидно, что рабочие места белых воротничков находятся там, где сравнительно хорошее сообщение общественного транспорта, и у них также есть возможность выбрать местожительство для более удобного передвижения. Пассажиры поездов более разнообразны, чем передвигающиеся на автобусе по городу. И люди с большими доходами могут по достоинству оценить хороший общественный транспорт», - говорит Юсси.

Поэтому сейчас в Таллинне сложилась такая ситуация, что богатые люди начнут вскоре предпочитать новый общественный транспорт, а люди с низкими доходами вынуждены использовать автомобили.

«У нас 120 000 ежедневных маятниковых мигрантов, которые ездят между Таллинном и Харьюмаа. 60 000 человек ежедневно едут из Харьюмаа в Таллинн и 60 000 в свою очередь из Таллинна в Харьюмаа в промышленные парки и на прочие рабочие места», - сказала Юсси.

По ее словам, передвижение жителей Харьюмаа уже с 2000-х годов было основано на автомобилях. Среди жителей Таллинна переворот в использовании автомобилей произошел в 2004-2005 годах. На данный момент передвижение пешком снижается, доля общественного транспорта в Таллинне снижается, но в последнее время все же сохраняет стабильные показатели.

Доля велосипедистов пока особо не выделяется, этот показательно пока ниже двух процентов. Поезд — средство передвижения с большим потенциалом, но, к сожалению, железная дорога может доставить не по всем направлениям, а куда доставляет, то там живет мало людей. За исключением Кейла. «Рост числа пассажиров в направлении Кейла показывает, что люди согласны пересесть с автомобилей на поезд, поскольку он удобный», - говорит Юсси.

Из Таллинна на поезде можно уехать в трех направлениях. Между Таллинном и Кейла очень много остановок, но населенность незначительная. Между Тапа и Аэгвийду редкие остановки, но и населения немного. В волости Раэ есть остановки «Кулли» и «Лагеди», до которых поезд из Таллинна доезжает всего за 15 минут, но там живет мало людей: в Кулли 150 жителей, а в Лагеди — тысяча.

«В случае общественного транспорта основной вопрос в том, сможет ли он конкурировать со скоростью автомобиля. Вопрос не в деньгах, а именно в скорости и удобности пересадок. Большая проблема в том, что особенно в центре города скорость снижается. Если сюда еще добавить трудности с пересадками, просто из-за времени в пути общественный транспорт со всех сторон не может быть конкурентоспособным», - говорит руководитель проекта «Таллиннская дорожная программа 2035» Пирко Конса.