Прямая трансляция: в Латвии проходит парад в честь Дня восстановления независимости

В субботу, 4 мая, празднуется День восстановления независимости Латвийской Республики. Утром в Екабпилсе начался военный парад, сообщает Rus.TVNET.
В 11 часов на улице Ригас начался парад латвийских и зарубежных вооруженных сил, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции и Яунсардзе.
Всего в параде принимают участие более 700 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.
Кроме того, в мероприятии участвуют более 70 единиц служебной техники НВС и союзников, погранохраны, ГПСС и полиции.