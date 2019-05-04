Сб, 4.05.2019
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Прямая трансляция: в Латвии проходит парад в честь Дня восстановления независимости

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В субботу, 4 мая, празднуется День восстановления независимости Латвийской Республики. Утром в Екабпилсе начался военный парад, сообщает Rus.TVNET.

В 11 часов на улице Ригас начался парад латвийских и зарубежных вооруженных сил, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиции и Яунсардзе.

Всего в параде принимают участие более 700 солдат, земессаргов, пограничников, полицейских, пожарных и яунсаргов.

Кроме того, в мероприятии участвуют более 70 единиц служебной техники НВС и союзников, погранохраны, ГПСС и полиции.

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