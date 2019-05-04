Керсти Кальюлайд показала всему миру мизогинное лицо EKRE

Когда президент Керсти Кальюлайд вышла из зала Рийгикогу во время принесения присяги министром внешней торговли и инфотехнологии Марти Куузиком, это, на самом деле, было единственное, что она могла сделать, чтобы выразить свое недовольство происходящим. Напомним. Президент утвердила в должность министров этого правительства. Сначала побеседовала с теми, кого ни она, ни общественность особо не знали, но утвердила. Вопреки ожиданиям некоторых, она не сочла возможным оставить какого-либо министра неутвержденным и пойти на тяжбу в госсуде - такое решение было бы чрезвычайно уязвимым и могло бы подвергнуть общество тяжелым испытаниям.

Данные Кадриорга о предполагаемом насилии Марти Куузика могли быть почерпнуты не только из журналистики. О том, что дело серьезное, свидетельствует то, как быстро полиция возбудила уголовное дело для выяснения обоснованности обвинений.

Тема семейного насилия была для Керсти Кальюлайд одной из важнейших с самого начала ее президентства. И если она не могла не пустить в правительство министра, находящегося под таким подозрением, она все же могла - и должна была - показать, что столь важная для нее тема существенна и для общества. И она это сделала.

Выступления Кальюлайд сыграли большую роль в том, что мы начали говорить о насилии в семье. Ошибаются те, кто считает, что насилие любого сорта - внутреннее дело семьи или любого другого сообщества. Это не так. Утверждать обратное означает оставлять жертв без помощи и попустительствовать избиению женщин как мачистскому самоутверждению.

Достойным сожаления образом для премьер-министра Юри Ратаса поначалу было достаточно утверждения самого Куузика о том, что ничего такого не было. Министр юстиции Райво Аэг счел это внутренним делом Консервативной народной партии, а лидеры EKRE сочли это личным делом семьи Куузиков.

Разумеется, президент не может вмешаться и в деятельность журналистских изданий. Однако она может показать, что, по ее оценке, свобода журналистики - важная ценность. И она это сделала. Там же в Рийгикогу на ней был надет свитшот с надписью «Слово свободно».

Конечно, в Кадриорге предвидели, что за этим последует.

И действительно, все остальное сделала EKRE.

Первая пресс-конференция нового правительства вошла в историю. Сексистские высказывания лидера консерваторов Марта Хельме в адрес президента заполонили англоязычные СМИ, не говоря уже об эстонских. Следует признать, иногда прочтение англоязычных текстов позволяет лучше понять происходящее в нашей стране, потому что со стороны виднее. Так Керсти Кальюлайд раскрыла мизогинное лицо EKRE - и не только перед эстонской общественностью, но и перед всем миром.

Конечно, в связи с этим вспомнили «знаки хорошего настроения», которые показывали министры и депутаты EKRE (имеется в виду знак ОК, который также используется как символ превосходства белой расы, для обозначения англоязычного словосочетания «white power» - ред.). Для англоязычной публики этот знак не приходится, как у нас, пояснять с помощью семиотиков и аналитиков.

Неоднократные требования EKRE, чтобы с ними обращались как и с любой другой партией - все же около 100 000 голосов, демократически избраны и так далее, - не могут содержать в себе императив свободы от критики, хотя, кажется, такое ожидание есть у самих консерваторов.

Премьер-министр Юри Ратас может тихо сидеть рядом с Мартом Хельме на пресс-конференции, чтобы, ради бога, не произошло чего-то еще более ужасного, но глава государства не должна делать хорошую мину при плохой игре.

А журналистские издания, их руководители и журналисты - тем более.