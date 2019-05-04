Фото: уютная светлая квартира в необычном доме в Кристийне

Трехкомнатная квартира площадью 96,4 квадратных метра находится на втором этаже оригинального трехэтажного дома, построенного по индивидуальному проекту в 1999 году.

ФОТО: KV.EE

В квартире две большие спальни - 18 м² и 16 м², просторная гостиная с высокими потолками и кухней, ванная с душевой кабиной и вместительная кладовка, где размещены электробойлер и система принудительной вентиляции.

ФОТО: KV.EE

Квартира просторная и светлая, в ней много окон. Индивидуальность интерьеру придает окно круглой формы.

ФОТО: KV.EE

Кухонная мебель и техника установлены в квартире в 2014 году, а ванная комната только что отремонтирована.

Бесплатное парковочное место в закрытом дворе.