Фото: уютная светлая квартира в необычном доме в Кристийне

Эта симпатичная квартира находится рядом с маленьким уютным парком Ряагу в Кристийне.
Трехкомнатная квартира площадью 96,4 квадратных метра находится на втором этаже оригинального трехэтажного дома, построенного по индивидуальному проекту в 1999 году.
В квартире две большие спальни - 18 м² и 16 м², просторная гостиная с высокими потолками и кухней, ванная с душевой кабиной и вместительная кладовка, где размещены электробойлер и система принудительной вентиляции.
Квартира просторная и светлая, в ней много окон. Индивидуальность интерьеру придает окно круглой формы.
Кухонная мебель и техника установлены в квартире в 2014 году, а ванная комната только что отремонтирована.
Бесплатное парковочное место в закрытом дворе.
С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.