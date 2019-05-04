Государство-нянька: Эстония попала в тройку стран ЕС, которые чрезмерно вмешиваются в частную жизнь граждан

Это означает, что Эстония в течение двух лет сделала самые большие из европейских стран шаги в направлении чрезмерного урегулирования стиля жизни и привычек населения. В исследовании говорится, что Эстония чрезвычайно резко подняла акцизы на пиво и вино, что привело к расцвету пограничной торговли с Латвией, также это вынудило правительство пересмотреть бюджет и программу налоговых изменений. В докладе называют неудачу отрезвляющей, поскольку эстонское правительство аннулировало весь дальнейший рост акциза на алкоголь.

Исследование обращает внимание и на ужесточение в прошлом году Закона о рекламе, главным архитектором которого был бывший министр здоровья и труда Евгений Осиновский. Так, например, запретили наружную рекламу алкоголя и рекламу в соцсетях, также значительно ограничили рекламу алкоголя на телевидении, радио и СМИ. Также в докладе отмечается, как прошлое правительство флиртовало с налогом на сахар и лимонад до того, как президент Керсти Кальюлайд отказалась подписывать Закон о сладком налоге. В противовес этому ограничения и запреты на курение в Эстонии более мягкие, чем в других странах ЕС, отмечает NSI.

Вместе с Эстонией большой прыжок сделала и Литва, правительство которой ввело запрет на рекламу алкогольных напитков и подняло возрастное ограничение на употребление алкоголя до 20 лет.

Впереди Эстонии и Литвы по-прежнему чрезмерно регулируемое государство среди стран ЕС — Финляндия, где самые высокие налоги на алкоголь и где усложнили доступность алкоголя и сигарет.

Самые либеральные и менее регулируемые страны — Германия и Чехия.

Nanny State (государство-нянька) – термин, который был придуман для обозначения государства, которое чрезмерно вмешивается в частную жизнь граждан, объясняя это их благом.

Рейтинг чрезмерно регулируемых стран ЕС: