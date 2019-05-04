Фото: тысячи человек вышли на уборку по всей Эстонии

По состоянию на раннее утро субботы на сайте «Сделаем!» зарегистрировано 2 025 толок и более 23 000 участников. Если вы еще не выбрали толоку, самое время это сделать и присоединиться к уже зарегистрированным мероприятиям – помощников ждут как городе, так и в деревне. Следить за впечатлениями участников Дня полезных дел можно в прямом эфире по ссылке www.teemeara.ee/otse (начиная с 10.00).

По словам руководителя Дея полезных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, принять участие в толоке может каждый. «Толоки испокон веков сводили людей вместе за исполнением полезной для всех работы, и это неизменно. Сегодня настал тот самый день, когда жители и гости страны во всех уголках Эстонии посвящают один день волонтерской работе и наполняются радостью от совместного времяпрепровождения и результата своего труда», - заметил Тюйр. Он также добавил, что из-за непривычной в это время холодной погоды сегодня нужно одеваться намного теплее и, желательно, многослойно, а также взять с собой термос с теплым напитком.

Толоки этого года. В дополнение к обычным видам толок в этом году проводят мероприятия по благоустройству в преддверии юбилейного праздника песни и танца – на пути следования праздничного огня пролегают многие объекты культурного наследия, нуждающиеся во внимании. Также многие готовятся мастерить дворовые книжные шкафы и будут участвовать в масштабном проекте гражданской науки в изучении первоцветов, чтобы помочь ученым Тартуского университета. Подробнее об этом можно почитать по адресу www.nurmenukk.ee.

Непривычная погода в день толоки. По данным синоптиков, сегодня в Эстонии погода с небольшой переменной облачностью. Утром на западе страны кое-где идет дождь и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережьях до 15 м/с. После полудня ветер сменит направление и будет дуть с юга 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до 5, на побережьях до 4 градусов тепла.

Безопасность и меры предосторожности. Команда «Сделаем!» совместно со Спасательным департаментом обращают внимание на соблюдения мер предосторожности в целом и особенно при работе вблизи водоемов, с инструментами и огнем. В случае обнаружения напоминающего взрывчатое тело объекта нельзя к нему прикасаться, нужно оградить территорию с ним и незамедлительно связаться со спасателями по телефону 112. Об открытых люках и других опасных сооружениях сообщайте по номеру 1524. Участвующих в толоке детей нельзя оставлять без присмотра.

День полезных дел в прямом эфире. О Дне полезных дел сегодня рассказывают несколько радиостанций: участников толок разбудила утренняя программа ERR на Vikerraadio, расскажут о толоках и в передаче Ilmaparandaja на Raadio Kuku. Свежие новости о Дне полезных дел транслируются в прямом эфире по адресу: www.teemeara.ee/otse.

Благодарность участникам толок. Все участники Дня полезных дел, которые зарегистрировались на сайте «Сделаем!», могут распечатать или сохранить в смартфоре паспорт «Сделаем!». Это единый отличительный знак, выражающий признательность за вклад каждого человека в общее дело. Паспорт дает доступ к льготным предложениям, которые партнеры «Дня полезных дел!» приготовили для участников толок. Например, путешествующие на толоку группы пассажиров могут добраться до места работы и обратно за полцены. При этом билет нужно покупать заранее по интернету. Подробнее: https://teemeara.ee/uchastniku/pasport-uchastnika