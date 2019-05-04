Видео: в Крыму ветер унес воздушный шар с 11-летней девочкой

В Крыму утром 3 мая на воздухоплавательном фестивале "Крымская весна" воздушный шар, взлетевший с площадки в районе села Журавка, при первой посадке недалеко от подстанции "Кафа" совершил столкновение корзиной о землю, в результате чего она опрокинулась, из нее выпало четыре человека, а в корзине остался ребенок. Потоком ветра шар подняло, и он начал удаляться в сторону Феодосийского залива, информируют местные экстренные службы.

К месту происшествия немедленно была направлена оперативная группа пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы города Феодосия, кроме того для перехвата на воде и в воздухе прибыл катер Феодосийского инспекторского участка ГИМС, и был приведен в готовность вертолет МИ-8.

В ходе дальнейшего полета воздушный шар начал снижаться, а спустя некоторое время опустился во дворе частного домовладения города Феодосия. К счастью, девочка 2007 года рождения, жительница города Самара, в медицинской помощи не нуждалась.

Портал "Вести.ru" приводит подробности происшествия. Шар с ребенком пролетел примерно 10-12 километров и в 500 метрах от моря упал на курятник. Девочка не пострадала, но находится в стрессовом состоянии.

В уезде Лайюань китайской провинции Хэбэй торнадо опрокинул надувной батут в форме замка. В результате погибли 2 ребенка, еще 7 получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы. 3 человека, причастные к инциденту, взяты полицией под стражу, со ссылкой на агентство "Синьхуа" сообщает Stormnewsи отмечает, что, возможно, причиной этого происшествия стал не торнадо, а пыльный вихрь. Аналогичный случай произошел в китайской провинции Хэнань в марте. Тогда погибли 2 ребенка, 18 человек получили ранения.

2 children were killed with 7 others injured after a sudden tornado smashed the inflatable castle in Laiyuan county, N China's Hebei Province Thursday pic.twitter.com/eMY49Ffi02 — People's Daily, China (@PDChina) 2 мая 2019 г.

В США 1 мая инцидент произошел в учебном заведении Zillah High School, которое находится у города Якима штата Вашингтон. Его причиной стал пыльный вихрь. В отчете о происшествии говорится, что ветер поднял надувной дом на 3-4,5 метра, а затем перенес его по футбольному полю на 76 метров. Один учащийся получил тяжелые ранения и находится в критическом состоянии, еще трое отделались легкими травмами, передает телеканал KOMO.