Министр: если поднимать зарплаты только на низшем уровне, организация задохнется

По мнению нового министра культуры Тыниса Лукаса ("Отечество"), наряду с повышением минимальных зарплат работников культуры надо также повышать зарплату руководителям среднего и высшего звена, пишет Rus.err.
"В последние годы рост минимальной заработной платы в сфере культуры был очень быстрым. Это, в свою очередь, привело к тому, что организации сами должны были находить средства для повышения заработной платы другим работникам. Невозможно повышать только минимальную зарплату, это сокращает разницу в зарплате, например, с руководителями отделов, ведущими специалистами, и организация начинает задыхаться", - пояснил Лукас.
При этом новый министр подчеркнул, что не может в данный момент сказать, найдутся ли вообще какие-либо средства для повышения заработной платы, так как обзор ситуации с планированием госбюджета, полученный от чиновников Министерства финансов, не внушает оптимизма.