Министр: если поднимать зарплаты только на низшем уровне, организация задохнется

"В последние годы рост минимальной заработной платы в сфере культуры был очень быстрым. Это, в свою очередь, привело к тому, что организации сами должны были находить средства для повышения заработной платы другим работникам. Невозможно повышать только минимальную зарплату, это сокращает разницу в зарплате, например, с руководителями отделов, ведущими специалистами, и организация начинает задыхаться", - пояснил Лукас.