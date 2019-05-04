Сб, 4.05.2019
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Министр: если поднимать зарплаты только на низшем уровне, организация задохнется

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Министр культуры Тынис Лукас.

ФОТО: Tairo Lutter

По мнению нового министра культуры Тыниса Лукаса ("Отечество"), наряду с повышением минимальных зарплат работников культуры надо также повышать зарплату руководителям среднего и высшего звена, пишет Rus.err.

"В последние годы рост минимальной заработной платы в сфере культуры был очень быстрым. Это, в свою очередь, привело к тому, что организации сами должны были находить средства для повышения заработной платы другим работникам. Невозможно повышать только минимальную зарплату, это сокращает разницу в зарплате, например, с руководителями отделов, ведущими специалистами, и организация начинает задыхаться", - пояснил Лукас.

При этом новый министр подчеркнул, что не может в данный момент сказать, найдутся ли вообще какие-либо средства для повышения заработной платы, так как обзор ситуации с планированием госбюджета, полученный от чиновников Министерства финансов, не внушает оптимизма.

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