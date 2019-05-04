Бывший личный охранник Лукашенко задержан за взятку в 150 000 долларов

Ведомство уточняет, что Втюрина задержали с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь.

Взяткодатель тоже задержан, ему, как и Втюрину, предъявлено обвинение. Оба фигуранта признали вину в полном объеме и заключены под стражу, говорится в сообщении.

Название российской компании в КГБ не уточнили. В посольстве России не смогли назвать РБК имя задержанного россиянина. "К сожалению, пока информация только появилась, у нас нет пока комментария на этот счет", - сказали в дипмиссии.

1 мая стало известно, что еще 24 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об освобождении Втюрина от должности за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего.

Андрей Втюрин в 2007-2014 годах возглавлял службу безопасности Лукашенко, а в 2014 году был назначен заместителем госсекретаря Совбеза Белоруссии.

КГБ также сообщило об аресте за взятку генерального директора государственного оператора связи "Белтелеком" Сергея Сивоедова. В пресс-релизе ведомства говорится, что он получил взятку от гражданина РФ в 15 тысяч евро за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования.