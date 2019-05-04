Галерея: нежный лофт в Нью-Йорке

Проект Tribeca Loft представили дизайнеры студии Nune из Бруклина совместно с архитектурным бюро Frances Mildred Architects. Современная резиденция принадлежит семье из трех человек и расположена в индустриальном здании бывшего склада со столетней историей, где-то на тихой улице между оживленным Западным Сохо и парком Гудзон-Ривер в Нью-Йорке, США.

Команде архитекторов и дизайнеров удалось сохранить и оживить оригинальную конструкцию с кирпичными стенами, стальными колоннами, высокими потолками и видом на реку Гудзон прямо из гостиной. В квартире три спальни и две ванные. Она привлекает своей индивидуальностью, наполнена теплом и уютом, отличается элементами в стиле ар-деко и наличием предметов интерьера середины прошлого века.

Смягчающие формы и материалы соответствуют пожеланиям и художественным интересам заказчика. Темные акценты черного цвета и элементы из дерева контрастируют с подчеркнутой мягкостью интерьера. Грубость кирпича разбавлена игривыми золотыми светильниками, сантехникой в ​​ванной и пятнистыми обоями в детской комнате. Гламурный румянец розового бархата и уют скандинавских тонов в детской — это ли не праздник для маленькой девочки!